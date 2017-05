Tentativa de homicídio em Revés do Belém

DA REDAÇÃO – Natanael Max Silva, 27 anos, foi vítima de tentativa de homicídio. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (8) na Avenida G, Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho. Os suspeitos já foram identificados.

De acordo com levantamentos da Polícia Militar, a vítima, que é usuária de drogas, foi atingida por volta das 2h de segunda-feira, quando estava próxima a um bar. Natanael disse que os autores são de Ipatinga, mas têm parentes em Revés do Belém. Eles estavam em um Monza e pediram que a vítima ajudasse a empurrar, já que o veículo estaria com defeito. Assim que Natanael foi ajudar, o motorista sacou uma arma de fogo e atirou contra o peito da vítima. Ainda segundo Natanael, haviam cinco indivíduos no automóvel e ele conseguiu reconhecer dois deles, ‘Rick’ e ‘Lelei’, pois eles constantemente estão em Revés do Belém.

A vítima acrescentou, que após ser alvejada, foi perseguida pelos autores, mas conseguiu fugir e pedir ajuda em uma residência.

Após o crime os autores fugiram sentido Ipatinga e não tinham sido detidos até o final dessa edição. Até a tarde de ontem, Natanael continuava hospitalizado em Ipatinga.