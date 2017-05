VENEZUELA: CRISE POLÍTICA OU INSTITUCIONAL?

Sebastião de Oliveira Pedra

Nossa vizinha Venezuela está em crise. O presidente venezuelano Nicolas Maduro foi eleito em 2013 para suceder o falecido Hugo Chávez, uma figura popular que introduziu amplos programas de bem-estar social.

Mas desde então, a queda dos preços das exportações venezuelanas de petróleo cortou a receita do governo e houve escassez de alimentos, leite para bebês, remédios e outros itens básicos. O Fundo Monetário Internacional prevê que a inflação na Venezuela estará acima de 700%, às vésperas de uma possível eleição presidencial.

A tensão na Venezuela está em alta novamente, à medida que a oposição e o governo se acusam de tentar dar um golpe. Em sua última perspectiva econômica, o Fundo Monetário Internacional afirma que “a Venezuela continua atolada em uma profunda crise econômica”, com o desemprego em ascensão e o país em recessão nos últimos três anos.

Aqui, olhamos mais profundamente para os problemas enfrentados pela Venezuela e seu presidente, Nicolas Maduro, que não conseguiu inspirar os chavistas da mesma forma que o seu antecessor. Seu governo também foi prejudicado pela queda dos preços do petróleo; que representa cerca de 95% da receita de exportação da Venezuela e foi usado para financiar alguns dos generosos programas sociais do governo, onde de acordo com dados oficiais, forneceram mais de um milhão de venezuelanos pobres com casas.

O PORQUÊ DA DIVISÃO?

A Venezuela é dividida em chavistas, o nome dado aos seguidores da política socialista do falecido presidente Hugo Chávez e aqueles que não podem esperar para ver um fim aos 18 anos no poder do seu Partido Socialista Unido (PSUV). Depois que o líder socialista morreu em 2013, Nicolas Maduro, também do PSUV, foi eleito presidente com a promessa de continuar as políticas de Chávez.

Os chavistas elogiam os dois homens por usar as riquezas petrolíferas da Venezuela para reduzir acentuadamente a desigualdade e para tirar muitos venezuelanos da pobreza. Mas a oposição diz que desde que o PSUV chegou ao poder em 1999, o partido socialista corroeu as instituições democráticas da Venezuela e mal administrou sua economia.

Em contrapartida, acusam a oposição de serem elitistas e de explorar os venezuelanos pobres para aumentar suas próprias riquezas. Eles também alegam que os líderes da oposição estão à custa dos Estados Unidos, um país com o qual a Venezuela tem tido relações duradouras nos últimos anos.

O QUE DESENCADEOU ESTA ÚLTIMA EXPLOSÃO, SE AS DIVISÕES SÃO ANTIGAS?

Uma série de eventos aumentou ainda mais as tensões entre o governo e a oposição e levou a novos protestos de rua. Com o anúncio surpresa feito pela Suprema Corte em 29 de março de que estava assumindo os poderes da Assembleia Nacional controlada pela oposição. Tal decisão minou a separação de poderes do país e levou a Venezuela a um passo mais próximo do governo unilateral do presidente Nicolas Maduro.

O tribunal argumentou que a Assembleia Nacional tinha desconsiderado decisões anteriores da Suprema Corte e, portanto, foi desprezada. Embora a Suprema Corte tenha revertido sua decisão apenas três dias depois, a desconfiança do tribunal não diminuiu.

Os partidários da oposição ficaram ainda mais irritados com a suspensão de 15 anos do cargo de líder da oposição, Henrique Capriles, anunciada em 7 de abril. Capriles, que perdeu por pouco o Sr. Maduro nas eleições de 2013, provavelmente voltaria a ficar na eleição presidencial de 2018. Sua desqualificação da política até 2032 rouba a oposição de um de seus líderes mais visíveis e experientes.

As demandas da oposição são quatro:

Remoção dos magistrados do Supremo Tribunal que proferiu a decisão de 29 de Março;

Eleições gerais em 2017;

Criação de um “canal humanitário” para permitir a importação de medicamentos para combater a grave escassez na Venezuela;

Libertação de todos os “prisioneiros políticos”.

MOVIMENTO DE MADURO PARA SE MANTER NO PODER

ABREU (2017) afirma:

O comportamento de Maduro, ao procurar neutralizar os adversários políticos pela via do medo e do cárcere, deixa antever o pior dos cenários, lançando um novo totalitarismo na América Latina. (ABREU, 2017)

Esta afirmativa de Diniz de Abreu, parece ter sido a previsão do atual cenário na Venezuela.

Em um movimento estratégico, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quer promover uma reforma constitucional . Este fato tem gerado uma grande preocupação em vários países latino-americanos e na Organização dos Estados Americanos (OEA). Maduro disse que sua medida era necessária para afastar um plano de apoio estrangeiro contra ele.

Seus opositores querem eleições diretas – com o objetivo de afastá-lo do poder – culpando o presidente de esquerda por falta de alimentos que levam a tumultos. Maduro simplesmente rejeitou os apelos e emitiu um decreto presidencial criando uma “assembleia constituinte” de 500 membros para reescrever a constituição, um passo que contornaria a Assembleia Nacional controlada pela oposição.

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

O chefe da Organização dos Estados Americanos, com sede em Washington, Luís Almagro, o chamou de equivocado, inconstitucional e fraudulento.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Michael Fitzpatrick, disse a jornalistas: “Temos uma profunda preocupação com a motivação para esta assembleia constituinte, que anula a vontade do povo venezuelano e ainda mais a democracia venezuelana.

“O que o presidente Maduro está tentando fazer novamente é mudar as regras do jogo”. Disse ministro brasileiro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, onde classificou a medida de “golpe”. “É mais um passo para quebrar a ordem democrática, o que contradiz a própria constituição do país”, disse ele.

E AGORA?

Internamente as reações foram imediatas. Oponentes ao presidente criaram barreiras e organizaram manifestações exigindo eleições, à medida que a crise política e econômica do país se aprofunda.

“Essa assembleia constituinte que Maduro anunciou é uma manipulação para escapar às eleições”, disse à agência de notícias AFP citada pelo estudante Raúl Hernandez, de 22 anos; que fazia parte de um grupo de cerca de 100 pessoas bloqueando uma estrada principal na capital Caracas.

Em outros lugares, as forças de segurança lançam gás lacrimogêneo e canhões de água contra manifestantes anti-governo. Líderes da oposição pedem “mega protesto”: “Pessoas, para as ruas!” – disse o líder da oposição, Henrique Capriles. Segundo Candace Piette, analista da BBC América Latina: “A oposição venezuelana não tem mais para onde ir senão as ruas”; “não há nenhum outro lugar para ir”, finaliza.

A Assembleia Nacional controlada pela oposição, os legisladores votaram para rejeitar o novo órgão com muitos dizendo que o presidente Maduro está tentando marginalizar a legislatura e evitar novas eleições. Todos os esforços para conseguir uma eleição precoce foram frustrados por um Supremo Tribunal e um Conselho Nacional Eleitoral dominado por apoiantes do governo. Qualquer legislação apresentada pela Assembleia Nacional, é bloqueada pelos juízes.

Os líderes da oposição afirmam que a assembleia constituinte de Maduro é uma tentativa de deixar de lado uma Assembleia Nacional democraticamente eleita. De acordo com o direito constitucional, o novo órgão constituinte poderia invalidar o poder executivo, legislativo e judiciário.

Maduro disse que quer que pelo menos metade dos seus membros venha de sua base de poder tradicional – os pobres, as classes trabalhadoras e outras associações cívicas. Ele diz que vai devolver o poder ao povo e trazer a paz para a Venezuela.

Pelos vistos, uma fonte inspiradora, “bolivariana” da Venezuela, parece estar conseguido exatamente o oposto.

Referências:

ABREU, Diniz de. A Venezuela, o caos e os portugueses. Artigo disponível em: < https://sol.sapo.pt>. Consultado em 03/05/2017.

Sites de pesquisa: < http://brasil.elpais.com/brasil > – < http://busca.estadao.com.brl> –

Arte: Professor Geraldo Lomeu Ferreira

Sugestões, críticas e comentários: E-mail: sebastiao.pedra@hotmail.com /Celular: (33) 988165737 – Deus seja louvado!