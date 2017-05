HÁ UM LUGAR PARA A TEOLOGIA DENTRO DE VOCÊ!

Reconquistando corações!

Talvez um dos empreendimentos mais difíceis!

Mas que vale a pena cada segundo que dedicarmos!

Perder a confiança, por culpa nossa, exige esforço – às vezes, muito além de nossas forças. Mas quando acontece – quando podemos nos encarar novamente, sem acusações, sem sentimentos adversos, e até receber o aperto de mão, ou mais, um abraço afetuoso – isso é uma grande vitória, uma conquista, ou mesmo, uma reconquista de algo que estava perdido, algo de muito valor – a confiança, a amizade, o amor, a cooperação…

Muita gente está assim com o seu Criador.

Longe – eu cá, Tu, lá.

Mas Ele nunca está longe!

Você pega qualquer coisa para comer, para alimentar seu corpo. Quem oferece quem está por trás de tudo o que podemos ingerir?

Pois foi Ele que disse: Produza a terra erva… para comer. Tudo o que consumimos, não importa qual é o nome ou invólucro, se foi manufaturado no Brasil ou lá fora, a origem, a base, o alimento vem do nosso Criador.

Não podemos fugir disso – é DEle.

Um problema para nós: ingerir algo sem reconhecer sua origem faz com que percamos parte do benefício!

Nossa alma estará sempre questionando, e se castigando: Será que eu mereço, será que é bom para mim, será que não estou tirando de alguém, etc. e etc.: a DÚVIDA – segundo nossa ciência mais avançada, ela faz mal para meu ser interior, especialmente quando se refere às coisas básicas de nossa vida. Pois, é óbvio para qualquer mente sã que um Alguém capaz de nos criar também pensou em como nos manter, manter vivos, com saúde, e com disposição e criatividade – pronto para servir ao próximo, àquele que está no mesmo nível que eu, uma criatura também advinda do mesmo Ser inteligente e conhecedor de todas as nossas necessidades e capacidades.

Como já ‘falei’ outras vezes: o conhecimento do Altíssimo é algo lógico, simples, que qualquer pessoa pode captar e entender.

Mas infelizmente existe o mal que toma o BOM e o transforma em algo complicado, e por isso, mau, para explorar, enganar, e que ainda por cima, cobra um preço altíssimo…

É injusto, porém, que – por causa do mal e do mau uso – o BOM seja jogado fora!?

Por isso, dê uma nova chance a você.

Deixe o seu interior lhe dirigir nesta conquista, ou reconquista.

Vale a pena insistir.

Por isso, como Ele diz no Seu livro sagrado: Buscai-me e vivereis!

Rudi A. Kruger

