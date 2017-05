Um serviço de saúde que está refazendo vidas

Centro de Reabilitação/Funec se tornou sinônimo de esperança por mais qualidade de vida e dignidade

CARATINGA – Tão importante quanto o engajamento de autoridades em serviços que demandam investimentos públicos, é o depoimento das pessoas que estão recebendo os serviços. E quando esses depoimentos partem de mães, que se encontravam em completo desespero por conta da debilitação física dos filhos, como elas próprias relatam, a emoção é só mais um elemento óbvio.

“Quando meu filho chegou aqui, eu não conseguia me comunicar com ele. Ele só pronunciava “bá”. Era “bá” pra comida, pra sede, pra dormir, enfim, era um completo desespero da minha parte por não conseguir me comunicar com meu próprio filho”, descreveu a presidente da Associação de Mães de Mãos Dadas, Michele Suté, relatando como o filho chegou ao Centro de Reabilitação/Funec, cerca de dois anos atrás.

Ela decidiu criar a associação para centralizar o apoio e a orientação à outras mães que enfrentavam a mesma dificuldade, “com filhos carecendo de apoio especializado na área de reabilitação física e apoio psicológico”.

“Nós, as mães, precisávamos tanto quanto nossos filhos, de apoio, porque muitas mães entram em estado de depressão pelo estado de impotência por não poder oferecer mais tratamento a eles”, ela contou.

Hoje, a associação congrega, só de mães, mais de setenta mulheres que viveram situações semelhantes ao de Michele, “de dias de completo desespero”, como elas mesmos descrevem, “antes da criação do Centro Reabilitação”, que para elas “chegou como um sopro de esperança para o que estávamos vivendo”.

“Era um sentimento de total impotência não poder oferecer mais para a qualidade de vida do meu filho”, afirmou, categoricamente quando foi convidada a fazer uso do microfone, a gerente do Sesiminas/Caratinga, Mônica Bomfim, mãe do João, que teve uma séria lesão cerebral e precisou de intensas sessões de reabilitação.

“Quando o professor Antônio (Fonseca da Silva, diretor-executivo da Funec e reitor do UNEC) telefonou para meu pai (Célio Bomfim) avisando que a abertura do Centro (de Reabilitação) havia sido aprovada, coloquei meus joelhos ao chão e me senti mais tranquila por saber que meu filho poderia contar com serviços especializados nesse sentido em Caratinga”, narrou, se dirigindo, emocionada, aos homens que contribuíram para que os serviços fossem instituídos e mantidos, professor Antônio e ao prefeito de Caratinga, Welington Moreira, que decidiu manter oficialmente o convênio entre o município e a unidade.

Um lugar onde é possível respirar ares de renovação. Ou como mesmo disse o secretário municipal de saúde, Giovanni Corrêa, “onde é possível emancipar pessoas, dando mais dignidade e, principalmente, qualidade de vida”.

“Essas mães contam e é impossível não chorar com elas, que viviam momentos de incertezas por não saber para onde levar os filhos, que sofriam, sofriam porque alguns viviam em estado vegetativo, e hoje desfrutam de mais qualidade de vida graças ao empenho dos profissionais que aqui trabalham e se dedicam para fazer dos assistidos daqui exemplos para outros que precisam de cuidados especializados”, disse, em tom emocionado, o secretário.

O Centro de Reabilitação, que é mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec), recebeu autoridades de diferentes esferas de governo, tais como, Executivo, Legislativo, Educação e sociedade civil, para, primordialmente, compartilhar resultados. “Resultados dos tratamentos que vêm sendo prestados nos últimos anos e que têm chamado a atenção em Minas e no Brasil, com 500 atendimentos sendo prestados em números atuais”, destacou a diretora do Centro de Assistência à Saúde Unec (CASU), Daniela Fonseca Genelhu Soares.

O reitor, professor Antônio Fonseca da Silva, que também exerce a função de diretor-executivo da mantenedora Funec, confirma que o “Centro de Reabilitação era um sonho antigo da médica Daniela Fonseca, logo que o CASU (Centro de Assistência à Saúde/UNEC), surgiu e contribuiu para inaugurar um novo suporte de atendimento à saúde pública”.

Equoterapia, neuropsicopedagogia, hortoterapia, arte-terapia, pet-terapia – que é o tratamento com o auxílio de animais preparados para o contato com seres humanos debilitados, como cães e gatos, e outros atendimentos – estão sendo mostrados para a sociedade, “como forma de reconhecimento à sensibilidade do atual governo em estar buscando fazer um governo de transparência, franqueza com a população, em erros e acertos, e acima de tudo, de mais apoio social e saúde”, enfatizou o prefeito, Wellington Moreira, que recebeu aplausos ao final de seu discurso durante a abertura do evento na manhã desta terça-feira, 09.

As autoridades das mais distintas estruturas de gestão mostraram comprometimento com o Centro de Reabilitação. Todas sempre muito sensíveis aos trabalhos que são desenvolvidos na unidade. “Percebemos que a política vem sendo deixa de lado em detrimento do coletivo, que é o que Caratinga precisa e almeja”, disse o vereador Rominho Costa, que falou publicamente em nome da Câmara Municipal de Caratinga.