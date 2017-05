Associação Korion realiza passeio comemorativo ao Dia das Mães

Entidade também fez a doação das peças arrecadadas pela campanha Agasalho Solidário

CARATINGA – A Associação Korion de Despostos organizou no último domingo (7), o “Passeio Comemorativo ao Dia das Mães”. “O evento reuniu cerca de 150 pessoas e houve confraternização de muita valia para todos. Agradecemos ao senhor Jairo pela disponibilização do espaço. Realmente foi um sucesso”, disse Marcelo Cardozo, presidente da Associação Korion.

Durante o evento foram entregues peças angariadas pela campanha ‘Agasalho Solidário’. Os núcleos do Esporte Clube Caratinga, Centro de Treinamento Esporte Fitness e América Futebol Clube e Escola Menino Jesus de Praga arrecadaram 5 mil agasalhos, que foram doados ao Movimento Social São João Batista (MOVISO), Centro Espírita Bezerra de Menezes, Grupo Espirita Irmãos Zatur e Lar Espírita Maria de Nazareth de Ubaporanga. “Cumprimos assim o papel social da Associação Korion de Desportos auxiliando as entidades a poderem ajudar mais pessoas necessitadas de Caratinga”, explicou Marcel Cardozo.

Este evento faz parte da Gincana Educacional/2017 onde os alunos estão concorrendo a uma TV 40 polegadas, doada pela D2A Automação Comercial; a um curso de inglês completo, cedido pela Way Soluções Profissionais; e vários outros prêmios. “Nosso papel é fazer com que as crianças de hoje se conscientizem que precisamos ajudar ao próximo; e neste caso, ajudamos a quem ajuda ao próximo. Fazemos com o intuito de fortalecer a instituição ‘Família’, onde todos tiveram a oportunidade de brincar, trocar experiências, reviver brincadeiras do passado e principalmente participar em família, coisa que nos dias de hoje é quase impossível. Fico imaginando o tanto que estas atividades foram aproveitadas por todos. Agradeço a Deus a cada dia poder fazer parte da vida dessas crianças, pois o nosso lema é ‘Aqui a família faz toda a diferença’”, pontuou Marcelo Cardozo.