Festa dos campeões

Torcedores do Atlético e Flamengo comemoram títulos estaduais

CARATINGA – A Praça Calógeras foi palco de uma grande festa do futebol. Flamenguistas e atleticanos ocuparam o espaço para comemorar os títulos estaduais conquistados no domingo (7).

O Flamengo, que precisava de apenas um empate para se sagrar campeão carioca, bateu o Fluminense por 2 a 1. O Atlético, que também precisava de um empate para ser campeão mineiro, quebrou o tabu de não vencer o Cruzeiro há dois anos, e ganhou por 2 a 1.

Durante o período da tarde, o Consulado Fla-Caratinga, torcida oficial reconhecida pelo Rubro-Negro carioca, realizou atividades na Praça Calógeras para as crianças, que ganharam maquiagens com as cores do time, brincaram no pula-pula e receberam algodão doce. Os flamenguistas aproveitaram a ocasião e arrecadaram quase 160 quilos de alimentos, que foram doados para a Cantina Áurea.

Os torcedores do Flamengo lotaram um ponto comercial para assistir ao clássico, permanecendo na praça para comemorar o título carioca. Os torcedores do Atlético se fizeram presentes após realizar uma carreata. O clima foi de confraternização entre as torcidas.