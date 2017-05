Polícia Ambiental alerta população sobre uso consciente da água

CARATINGA – A Polícia Militar Ambiental está fazendo campanha sobre o uso consciente de água. A conscientização se faz necessária, já que o período de estiagem começa agora. “É notório que os recursos hídricos da nossa região sofram uma queda no volume de água. Portanto, é necessário que a população use a água em casa de forma de consciente, não deixando torneiras abertas ao lavar vasilhas, verificar as instalações hidráulicas da casa pra ver se não há vazamento”, recomendou cabo Edil.

Outro fator que prepondera nesta época é a ocorrência de queimadas e incêndios florestais. “Fazer uma queimada sem controle pode causar sérios prejuízos à fauna e flora, reduzindo a cobertura vegetal, diminuindo a fertilidade do solo e comprometendo a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde humana, provocando vários tipos de doenças, principalmente respiratórias”, observa o militar.

A Polícia Ambiental alerta também quanto a preservação das matas e a vegetação que circundam os rios, córregos e nascentes, “uma vez que a área preservada é imprescindível para a conservação destes recursos hídricos, além de a cobertura vegetal impede a erosão do solo e o consequente assoreamento dos cursos d’água, contribuindo também para evitar a poluição das águas, mantendo a sua qualidade e quantidade”.

OCORRÊNCIA

No último final de semana, a Polícia Ambiental recebeu denúncia de crime ambiental e durante atendimento na zona rural do município de Inhapim, os militares se depararam com uma intervenção ambiental, onde era utilizada uma máquina, que estava depositando terra diretamente no leito do curso d’água, prejudicando outros moradores que necessitavam de utilizar também o recurso hídrico, além de destruir a área de preservação permanente. Então, os militares tomaram as devidas providências administrativas, além de realizar a apreensão da máquina e a prisão do autor e sua consequente condução a delegacia pelo crime ambiental.