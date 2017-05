Escola Estadual Moacyr de Mattos forma 40 alunos do curso técnico em Informática

CARATINGA- Na última sexta-feira (5), a Escola Estadual Moacyr de Mattos realizou a cerimônia de conclusão do curso ‘Técnico em Informática’, pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

O técnico em informática, habilitado pelo Pronatec, recebe toda a capacitação necessária para o desenvolvimento de programas de computador, realização de testes de softwares, formatação de sistemas operacionais e gerenciamento de bancos de dados. O profissional presta suporte para a empresa onde trabalha, além de possuir conhecimento para atuar como administrador de redes.

De acordo com a diretora da escola, Edna de Souza Soares, a turma de 40 alunos está apta ao mercado de trabalho. “Uma satisfação muito grande contribuir para o mercado de trabalho, com a formação deles através do Pronatec, isso vem a engrandecer mesmo a formação profissional deles e a qualidade mesmo no mercado de trabalho. Temos em andamento duas turmas de Recursos Humanos, mais uma de informática, só que já é da rede estadual e a previsão de agosto agora iniciarmos novas turmas, não sabemos ainda quais os cursos”.

Para os alunos, o curso representa uma grande oportunidade para a busca por uma vaga de emprego. Marcela Gomes, 17 anos, acaba de concluir o primeiro curso pelo Pronatec e se mostra satisfeita com o resultado. “É uma gratificação muito grande. Foi um momento que passei muito desespero, mas valeu a pena. Está valendo a pena chegar aqui e falar: Consegui. Foram muitas barreiras no caminho, mas junto com todo mundo a gente ultrapassou isso, todo mundo rindo e feliz. É bom porque sei que vai me acrescentar muito no mercado de trabalho hoje. Tendo um curso técnico, sei que vou estar à frente de algumas pessoas, porque é um diferencial”.

Patrícia Fonseca, 18 anos, também acredita que a capacitação torna-se uma importante ferramenta em meio ao desemprego. “É muito especial terminar esse curso agora, porque o mercado que a gente tem é preciso ter um diferencial, para nos destacar dentro dele. Tendo esse técnico no meu currículo, vai ser um passo a mais diferente dos meus concorrentes. Me sinto preparada, apesar de todas as dificuldades que a gente teve, tivemos professores para auxiliar a gente. A gente se sente capaz agora para enfrentar o mercado”.

A diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga, Landislene Gomes participou da cerimônia e fez questão de destacar o empenho da escola, que oferecerá mais cursos em breve. É muito emocionante e gratificante para nós, enquanto representantes da Secretaria de Estado, ver a Escola Estadual Moacyr de Mattos entregando à sociedade, para o campo de trabalho, 40 alunos preparados. Essa escola está oferecendo o terceiro curso, terceiro ano consecutivo, e nós já temos cursos preparados para o próximo ano”.