Ronilson é condenado e perde mandato

O advogado do vereador entraria com recurso e sentença ficaria suspensa até nova decisão da justiça

CARATINGA – Depois de Sérgio Condé (PTC) ser afastado pela justiça, investigado pela prática de corrupção passiva e concussão, supostamente ocorrida em 2015 e 2016, quando era presidente do Legislativo, a Câmara de Caratinga perdeu mais um vereador. Ronilson Marcílio Alves (PTB) foi condenado a cinco anos e quatro meses pelo crime de extorsão em regime semiaberto e perdeu seu mandato como vereador, em sentença proferida pelo juiz Consuelo Silveira Neto. No entanto assim que o advogado de Ronilson entrar com recurso, a decisão da perda de mandato fica suspensa, até uma nova decisão da justiça.

De acordo com o advogado de defesa de Ronilson, Dário Soares Júnior, seu cliente foi absolvido pelo crime de associação criminosa, mas foi condenado pelo crime de extorsão. “Nesse caso, Ronilson terá o direito de fazer trabalho externo e dormirá no presídio, mas vou impetrar o pedido de habeas corpus para tentar o direito de apelar em liberdade”.

Alessandro Augusto Teixeira Pinheiro, também cliente de Dário Soares, foi condenado a três anos e seis meses em regime aberto, a menor pena dos acusados.

Giorge Carvalho Lima e Bruno dos Anjos Freitas, defendidos pelo advogado Max Capela, também pegaram a pena de cinco anos e quatro meses em regime semiaberto. Capella disse que recorrerá, já que é contra a condenação por extorsão. “Vou pedir a absolvição dos meus clientes, pois nada foi pago para se configurar o crime de extorsão”. Todos os envolvidos no processo foram absolvidos do crime de organização criminosa.

O DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com Ronaldo Gomes de Carvalho (PSB), o “Ronaldo da Mila”, suplente de Ronilson, pela coligação PTB/PDT/PSB/PEN, que obteve 825 votos no pleito de 2016. Ele preferiu não comentar ainda a sentença. “Vou aguardar ser convocado pela Câmara e depois falarei sobre o assunto”.

O presidente da Câmara, Valter Cardoso de Paiva, não foi encontrado para falar dos trâmites que deverão ser seguidos, assim como o jurídico da Casa Legislativa.

SENTENÇA

Na sentença, o magistrado cita o artigo 92, I, do Código Penal. “São também efeitos da condenação: I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos”.

“A moralidade administrativa é um princípio constitucional que deve ser observado por todos na Administração Pública. Quando o Estado percebe que seu representante desobedece esta regra, não se pode exigir que ele se curve a este desrespeito”, ressalta a sentença.

Em outro trecho, o magistrado destaca que “Quanto aos requisitos subjetivos, conforme determinação do parágrafo único do artigo acima mencionado, existe fundamentos suficientes para comprová-los, não se mostrando adequado, portanto, que continue o réu RONILSON no exercício de função que já provou não ter condições para desenvolver de forma satisfatória”.

A sentença ainda diz: “Ora, a prática de uma conduta criminosa no exercício de função pública denota infidelidade, abuso e desprezo pelo mandato eletivo”. E conclui; “De fato, a conduta do acusado é altamente reprovável, sendo que se valeu da amizade que nutria com a vítima para praticar o crime de extorsão, enganando-a a todo momento que somente queria ajudá-la a negociar o valor exigido pela pessoa que estava de posse de um vídeo do ofendido, sendo que RONILSON tinha ciência que o detentor do vídeo era BRUNO”.

RELEMBRE O CASO

A Operação “Bolso Cheio” da Polícia Civil foi realizada em 29 de novembro de 2016. As investigações foram comandadas pelo delegado Luiz Eduardo Moura Gomes e davam conta de que Ronilson e seu chefe de campanha Giorge Carvalho Lima, junto de outros dois comparsas, Bruno dos Anjos Freitas e Alessandro Augusto Teixeira Pinheiro; estariam exigindo R$ 200 mil para não divulgarem imagens e documentos íntimos que poderiam comprometer a honra do padre José Antônio Nogueira. Giorge, Bruno e Alessandro foram detidos antes de Ronilson, que ficou foragido no Rio de Janeiro.

O vereador Ronilson Marcílio Alves está preso desde o dia 19 de dezembro de 2016, quando foi acusado de extorsão e formação de organização criminosa.