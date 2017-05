Prefeitura de Caratinga dá início a Operação Tapa-Buracos

Rua Manoel Gonçalves de Castro, no Bairro Esplanada, foi a primeira a receber os serviços

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga deu início ontem, à Operação Tapa-Buracos, pelo Bairro Esplanada. Os trabalhos tiveram início na via principal de acesso ao bairro, a Rua Manoel Gonçalves de Castro. Os inúmeros buracos eram constante reclamação dos moradores, por isso, as obras chamaram atenção da comunidade.

O prefeito Dr. Welington (DEM), junto ao superintendente de Obras, Márcio Santos, acompanhou a execução das obras no Esplanada. Ele salientou que quando assumiu a administração não havia uma empresa contratada para o serviço, fator que atrasou o início da Operação. “A gestão anterior, se existia esse contrato, eles deixaram extinguir e quando nós assumimos não tinha nenhuma empresa

contratada e nenhum processo em licitação também, já em aberto, para que nós pudéssemos adquirir ou contratar essa empresa. Nós pegamos do zero. O município endividado, sem condições financeiras para assumir o serviço e também sem condições de contratar funcionários para isso”.

De acordo com Dr. Welington, ao detectar que não havia um processo licitatório, o Executivo tomou providências para garantir que a obra acontecesse o mais rápido, mas, efetuando o trabalho “de forma efetiva e bem feita”. “Nós instauramos o processo licitatório para compra do produto necessário a produção da massa asfáltica e, obviamente, um processo mais demorado, lento. Buscamos fazer como estamos fazendo ao longo do nosso governo, a proposta de que todo processo licitatório tem ser estritamente dentro do que a lei determina.

Em razão disso, há a necessidade de um pouco mais de demora, de análise das propostas, estudo de forma aprofundada, que tivemos a certeza de que poderíamos estar efetuando o processo licitatório e a empresa vencedora foi aquela que realmente apresentou a proposta mais convincente e conveniente não para a Prefeitura, mas para a administração e economia do dinheiro público. Ofereceu-nos um produto que realmente nós precisávamos e um valor que realmente nós entendemos que era dentro daquilo que deveria ser pago”.

Com equipe reduzida, para realização dos serviços, a Prefeitura de Caratinga teve que dividir os funcionários, para que ocorra a operação e, paralelamente, a obra do prédio que abrigará a Escola Municipal Belas Artes. “Estamos utilizando a mesma equipe de trabalho da Secretaria de Obras. E estamos com a obra hoje de estruturação de um local, onde nós vamos passar a funcionar um Centro Educacional, que hoje funciona no centro de Caratinga. O prédio foi condenado pelo Ministério Público, pelos bombeiros e nós em tempo recorde tivemos a obrigação e a necessidade de buscar um lugar diferenciado, então parte da equipe da Obras está realizando os serviços de adaptação do local para o recebimento das crianças e a outra parte, estamos utilizando para fazer esse trabalho aqui do tapa-buracos, que não tinha como ser realizado também no período de chuva”.

Uma reclamação dos moradores de Caratinga no ano passado foi a qualidade do asfalto aplicado em algumas ruas de Caratinga. O prefeito explicou as medidas do Executivo para garantir que isso não ocorra em sua gestão. “Temos de ter preocupação de colocar no chão produto de qualidade. Não adianta nós colocarmos um produto paliativo, que hoje você coloca e daí uma semana, um mês, já acabou tudo de novo e a população pode ter certeza que o produto que nós estamos usando é de qualidade e irá durar muito tempo”.

Dr. Welington ainda reconheceu a situação crítica de alguns pontos da cidade, que necessitam de recapeamento. Ele afirma que busca mecanismos para viabilizar este serviço. “O nosso objetivo seria que nós tivéssemos condições financeiras de buscarmos, se esses recursos estivessem disponíveis, pra nós fazermos recapeamento de toda a malha asfáltica do município. Infelizmente, é uma obra muito cara e o município não tem condições financeiras pra isso. O Estado e a União passam por um momento de dificuldade, sem a mínima condição para nos ofertar a quantia necessária, mas, estamos num primeiro momento realizando o tapa-buracos e já estamos buscando junto aos órgãos do Estado e do Governo Federal, mecanismos para que nós possamos fazer de repente de maneira gradativa esse recapeamento de toda a malha asfáltica do nosso município”.

Mas, o chefe do Executivo pediu a compreensão da população e alertou que, em caso de chuvas, os serviços precisarão ser paralisados. “A gente utiliza um produto mais fácil de trabalhar com ele, que é o asfalto frio. Esse asfalto, na composição tem água. E durante cinco dias depois da aplicação, ele não pode nem sonhar em receber nenhuma gota de água, senão se perde o serviço todo. Nós esperamos, estamos fazendo um acompanhamento da meteorologia, através do superintendente de Obras, que é o Márcio, e quando nós tivemos a certeza de que nós já não teríamos a possibilidade de chover, tão logo houvesse o início das obras, iniciamos. Agora, se chover; temos que dar uma paradinha para esperar novamente o tempo estiar, para que nós estejamos dando continuidade. Deus sabe o que faz, se Ele entender que realmente teremos de ter esse tempo suficiente para fazer o serviço todo de uma vez, Ele irá nos brindar com de repente a falta chuva. Se Ele entender que não há essa possibilidade, que seja abençoada essa chuva e nós paralisaremos durante o tempo que Deus achar necessária”.

Segundo o superintendente de Obras, Márcio Santos, após a execução dos trabalhos no Bairro Esplanada, a Operação acontecerá no Santa Cruz. Inicialmente, as ruas principais dos bairros serão contempladas e depois, as estradas vicinais devem receber os serviços.