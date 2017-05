Mais de 50 cápsulas com cocaína apreendidas no Santa Cruz

CARATINGA – Uma ação da Polícia Militar, realizada na tarde de domingo (7), na Rua João Cavati Sobrinho, Bairro Santa Cruz, resultou na apreensão de 54 cápsulas com cocaína. Dois menores foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.

A PM foi informada que um jovem, 24 anos, entregou uma sacola contendo drogas para dois menores e que eles venderiam os entorpecentes na região da Rua João Cavati Sobrinho. Ainda segunda a denúncia, um dos adolescentes guardou a droga na escada de sua residência e saiu sentido Rua Muriaé acompanhado de outros suspeitos.

De imediato uma equipe da PM foi até a residência do menor e foi atendida pela mãe do denunciado, que autorizou a entrada no imóvel e os policiais encontraram as 54 cápsulas com cocaína.

Os policiais fizeram rastreamento e encontraram os menores na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no Santa Cruz. Eles foram apreendidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil. O jovem que passou a droga para os menores não tinha sido detido até o final dessa edição.