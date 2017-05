Motociclista morre após cair no rio

SANTA RITA DE MINAS – Um fatídico acidente foi registrado na manhã de domingo (7) no km 540 da BR-116, em Santa Rita de Minas. O motociclista Jorge Teixeira Siqueira, 49 anos, morreu após perder o controle da motocicleta, placas Santa Bárbara do Leste. O veículo bateu na proteção de uma ponte e Jorge, junto da moto, caiu dentro do rio. O motociclista morreu no momento do acidente.

Os bombeiros militares chegaram a ser acionados, mas nada puderam fazer. A Perícia Técnica da Polícia Civil irá emitir laudo sobre o acidente. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal.