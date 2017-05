SES-MG desenvolve ações para a Campanha Maio Amarelo

No trânsito, a luz amarela do semáforo serve como indicativo de alerta a motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas. Como referência a essa sinalização, nasce o Movimento Maio Amarelo, que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, dentre as causas externas, os acidentes de transporte terrestre (ATT) são a principal causa de óbito. Em Minas Gerais, de acordo com os dados do Boletim de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, no período de 2010 a outubro de 2016 (dados parciais até outubro), verifica-se que os homens apresentaram maior percentual de óbito por acidentes de transporte terrestre com 81% e as mulheres com 18,8% dos óbitos.

A coordenadora de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Janaína Passos de Paula, explica que “a população se beneficia muito das ações de prevenção aos acidentes de trânsito, à medida que se reduzem as admissões hospitalares e a gravidade dos traumas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o setor também ganharia se, com a garantia de condições mais seguras para pedestres e ciclistas, mais pessoas adotassem o hábito saudável de caminhar ou andar de bicicleta, mas sem temer pela própria vida”, comenta.

Projeto Vida no Trânsito (PVT)

Em 2010, a Organização das Nações Unidas declarou o período de 2011 a 2020 como a Década de Segurança Viária, para estimular os países membros a estabilizar ou reduzir as mortes decorrentes de acidentes de trânsito, por meio do desenvolvimento de planos de ação sobre a morbimortalidade por esses agravos.

Em resposta da ONU para a Década de Ações pela Segurança no Trânsito, foi criado no Brasil o Projeto Vida no Trânsito (PVT). Coordenado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan Americana da Saúde (Opas), o projeto é voltado para vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito e promoção da saúde.

Em Minas Gerais, a gestão do Projeto Vida no Trânsito é da Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenação de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (CVDANT). Em 2016, foi formado o Comitê Intersetorial Estadual do Projeto Vida no Trânsito, que desempenha papel consultivo e deliberativo sobre as ações do Projeto Vida no Trânsito no estado, além de ser um meio articulador das atividades de cada instituição envolvida sobre as temáticas trânsito e transporte.

Maio Amarelo em Minas Gerais

Com a proposta de reforçar que as mortes no trânsito precisam ser freadas e que cada um de nós (motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas) somos responsáveis por mudar esse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), pelo segundo ano consecutivo, desenvolve ações para a campanha.

Para a campanha deste ano, serão distribuídos para as 28 Unidades Regionais de Saúde, 30.000 cartazes, 400.000 folders e 400.000 adesivos com informações e orientação sobre o tema. Na internet, o site www.saude.mg.gov.br/vidanotransito foi criado especialmente para o cidadão consultar informações sobre práticas saudáveis no trânsito. A campanha também será feita nas redes sociais da SES-MG (Facebook, Twitter e Instagram).

Seminário Estadual Vida no Trânsito

Nos dias 10 e 11/05, a Coordenação de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis irá realizar o Seminário Estadual Vida no Trânsito, que tem o objetivo de promover a discussão intersetorial das ações para redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito em Minas Gerais, além de fomentar a expansão das estratégias do Projeto Vida no Trânsito para as 28 Unidades Regionais de Saúde.