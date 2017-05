Fisiologia Hormonal e Longevidade Saudável

* Camila Beltrame de Souza Caldeira

Hoje iremos falar sobre um tema que interessa a quase todos: envelhecimento. Você, leitor, tem se preocupado com o futuro de sua saúde? Tem feito algo pelos dias que ainda tem a viver? É sabido que a população mundial tem envelhecido e que esse envelhecimento populacional só tende a aumentar. Mas vamos lá! Qual a idade certa para iniciarmos um cuidado especial com a nossa saúde? Após os 20, 40 ou 60 anos? A resposta, meu caro leitor ou leitora, poderá te surpreendê-lo. O ideal é que esses cuidados fossem iniciados antes mesmo da sua mamãe engravidar de você. Isso mesmo!

Vários estudos científicos hoje têm comprovado que os cuidados pré-natais têm influenciado e muito no desenvolvimento físico e neurológico das crianças, futuros adultos e idosos. Mamães que recebem um suporte especial durante a gestação são capazes de dar à luz a crianças com mais saúde, com maior capacidade de raciocínio e inteligência. Sim, é verdade!

Além disso, temos, através dessa área da medicina, a possibilidade de proporcionarmos a nós mesmos uma vida mais saudável, com mais disposição para realização das atividades cotidianas, melhora do sono, melhora do metabolismo e da capacidade física. Você pode estar se perguntando agora como isso seria possível. Pois bem. O que acontece é que à medida que envelhecemos o funcionamento de nosso corpo reduz o ritmo e a produção de diversos hormônios. Para exemplificar essa situação podemos citar a menopausa nas mulheres, a andropausa nos homens. Devemos lembrar-nos de descrever os fatores externos que contribuem para um total desequilíbrio do corpo e seu inadequado funcionamento. A queda da produção hormonal associada ao estresse, à alimentação inadequada, o sono de má qualidade e a falta de exercício físico são fatores que aumentam a velocidade de nosso envelhecimento.

Podemos, sim, evitar que isso aconteça de forma acelerada através de uma área da medicina denominada medicina integrativa que atua diretamente na fisiologia hormonal e sua modulação. Uma área repleta de estudos científicos, recém-reconhecida e que vem ganhando espaço e valorização a cada dia por pessoas de todo o mundo. A área é abrangente e pode favorecer desde crianças em concepção a idosos.

Os ganhos são inúmeros, os resultados são excelentes e as propostas terapêuticas são totalmente individuais, necessitando de todo um estudo e uma avaliação especializada.

É certo que todo mundo irá envelhecer. Esse é o processo natural da vida e é inevitável que ele aconteça. Mas podemos, sim, escolher uma longevidade com saúde.

Torno a fazer a pergunta do início do texto: o que você tem feito pela sua saúde? Acha que pode melhorar? Lembre-se que nem sempre o que parece estar bem verdadeiramente está. Cuide-se!

Médica e Fisioterapeuta pelo Centro Universitário de Caratinga.

Autora convidada.