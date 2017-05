LESÕES DESPORTIVAS – FISIOTERAPIA

Nos dias atuais, podemos observar uma melhoria na conscientização das pessoas em fazer atividade física para obter uma boa qualidade de vida. O Ministério da Saúde (2016) nos demonstra que 36% dos brasileiros praticam algum tipo de atividade física regularmente, havendo uma preferência maior em esportes (por exemplo: Futebol, Corrida, Ciclismo, Lutas e Artes Marciais) e academias.

Porém na busca pelo corpo perfeito, muitas pessoas passam por cima da própria saúde e fazem verdadeiras loucuras para atingir seu objetivo estético o mais rápido possível.

Malhar já é um hábito que faz parte da vida de muitas pessoas, mas é preciso tomar cuidado enquanto está na academia, pois os deslizes cometidos nos exercícios de força podem levar a lesões na coluna vertebral. Essas lesões podem evoluir para os denominados abaulamentos discais que é uma consequência da degeneração dos discos intervertebrais da coluna.

Por isso, é preciso ficar atento a qualquer dor nas costas! A princípio, a pessoa pode sentir dores leves na região lombar, que depois acabam irradiando para outras partes. A prática incorreta da malhação pode causar desde lesões leves a problemas mais graves. Movimentos de flexão e torção de coluna, se não forem feitos da maneira certa, podem chegar a causar espondiloliteses, que é quando uma determinada vértebra acaba deslizando sobre a outra, então, nunca ignore as dores que podem aparecer na região lombar após a prática das atividades físicas, isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem na sua coluna!

O esporte mal praticado e métodos inadequados de treinamento faz com que gerem alterações estruturais que sobrecarregam mais determinadas partes do corpo do que outras e pela fraqueza muscular, tendinosa e ligamentar.Muitas dessas lesões são causadas pelo desgaste crônico e por lacerações, os quais são decorrentes de movimentos repetitivos que afetam os tecidos susceptíveis, gerando uma lesão crônica, seja ela traumática ou degenerativa.

As lesões em traumatologia desportista revestem, basicamente, dois aspectos distintos e diferentes, de um lado, os acidentes traumáticos, resultantes da velocidade, dos movimentos forçados e dos choques, do outro, os pequenos traumatismos, ligados à repetição exaustiva dos gestos, levando ao desgaste prematuro das articulações.

Mais de 90% de todas as lesões esportivas são contusões ou distensões. Esportes de contato (por exemplo, futebol, lutas) podem aumentar o risco de contusão, enquanto saltos e corridas de velocidade são atividades mais comumente associadas a distensões musculares, fatores predisponentes para entorses e distensões musculares e para outros tipos de lesões musculoesqueléticas incluem o tipo de arquitetura muscular, desequilíbrio muscular, lesão prévia, fadiga, sobrecarga crônica e aquecimento inadequado antes dos exercícios.

A tecnologia em favor do esporte praticado da forma mais confortável possível. Da mesma forma que atividades como academia, treinamento funcional, corridas de rua, triatlo, trekking, entre outras atividades tem crescido, as ações complementares tem acompanhado de forma simultânea.

Trabalhamos hoje com uma fisioterapia avançada de forma especializada, para que consigamos um resultado mais otimizado em um curto prazo de tratamento. Com os avanços tecnológicos, podemos obter resultados inesperados de forma objetiva e pontual nas lesões osteomusculares e musculoesqueléticas, com a utilização de alguns aparelhos como Magnetoterapia, Eletroterapia, Laserterapia, reeducação postural e terapias manuais.

A fisioterapia desportiva funciona com programas individuais de tratamento para cada paciente, indicada para todas as idades e contando com equipamentos específicos para treinamento, buscando o melhor atendimento ao paciente, com atenção total de controle da lesão, analgesia da dor, o programa é elaborado aliando a correção postural aos exercícios de melhorias no condicionamento físico, visando a potencialização de ganho de força e resistência muscular garantindo a prevenção ou reversão de efeitos da inatividade, contando com a recuperação completa de seu nível de competição garantindo uma qualidade de vida, proporcionando uma saúde mental e física.

Dr.FtDuany Vieira Lopes

Fisioterapeuta Crefito: 165810-F