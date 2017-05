Correr é contagioso, diz estudo

A velocidade, a distância e a frequência das corridas dos seus amigos podem definir o quanto você vai se exercitar



A afirmação não é sem embasamento. Pesquisadores do Massachusetts Instituteof Technology (MIT) estão cravando que correr é, assim como a gripe, contagioso.Os envolvidos na pesquisa passaram cinco anos analisando dados de mais de um milhão de atletas inscritos em uma rede social de corrida (daquelas em que você compartilha com os seus seguidores os dados sobre a duração e o percurso do seu exercício), e ainda estudou 3,4 milhões de conexões entre os corredores estudados. Os resultados mostraram que ter amigos que correm é essencial para que você comece a correr, continue correndo e corra ainda mais.

Para exemplificar como isso funciona, os pesquisadores começaram a procurar uma situação específica, que se repete constantemente ao redor do planeta. Eles observaram como pessoas conectadas reagem frente a amigos distantes. Por exemplo: as chances de um corredor sair para uma volta durante um dia chuvoso em São Paulo aumentam caso ele tenha visto as estatísticas de uma colega carioca, que aproveitou o sol de Copacabana? A resposta foi sim. Os estudiosos refizeram essa mesma situação com milhões de casos diferentes e perceberam que um clima excepcionalmente bom para correr em uma cidade, pode incentivar pessoas a milhares de quilômetros dali.

Os impactos são mensuráveis. A cada 1 km corrido a mais pelo amigo influenciador, o influenciado em questão corre mais 300 metros. A velocidade aumenta 30% quando o amigo corre mais rápido. A duração do exercício é afetada – a cada 10 minutos a mais corridos por um, o outro adiciona 3 minutos à sua média. E até mesmo o gasto calórico sofre influência: a cada 10 calorias queimadas pelo colega, o contagiado queima 3,5.

Os pesquisadores ainda descobriram que essa influência atinge grupos de formas diferentes. Geralmente, homens são influenciados tanto por homens quanto por mulheres, mas, mulheres só são influenciadas por pessoas do mesmo sexo.

Ninguém sabe muito bem por que isso acontece, mas tudo leva a crer que é a soma de dois fatores: 1- a motivação, de ver pessoas conseguindo alcançar novos limites físicos, e 2- a competitividade, que não deixa você correr menos do que aquele seu amigo que, com certeza, não é tão bom quanto você.

Mas, assim como uma gripe, a corrida também cria em nós uma espécie de sistema imunológico de influências. Conforme o tempo passa, as pessoas tendem a se acostumar e são menos impactadas pelos corredores contagiantes. O ideal é que a influência perca o efeito depois que você já saiu do sedentarismo – até por que, de acordo com outro estudo (esse lá de 2012) todo ano 5,3 milhões de pessoas morrem por não fazer exercícios. Se você ainda não levantou do sofá hoje, é melhor correr…