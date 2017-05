Feliz Idade Itaúna em ação

Clube realiza feira de artesanato no Espaço Cultural Ziraldo



CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna, através do Clube da Feliz Idade promoverá mais uma Feira de Artesanato, no Espaço Cultural Ziraldo Alves Pinto – Casa Ziraldo. A Feira começa amanhã e vai até sábado (13). O Clube da Feliz Idade foi criado pelo Lions Itaúna há 19 anos. “É uma sensação muito boa ver a alegria com os membros da Feliz Idade participam das oficinas e como são criativos em relação aos produtos que produzem. Temos certeza de que a feira será um sucesso”, registra o presidente do Lions, advogado Celestino Bacelar.

O clube decidiu pela data como forma de aproveitar o “Dia das Mães”, quando os consumidores costumam ir às compras para presentear as mães. “Teremos muitos mimos para as mamães. Lindos artesanatos, patchwork, crivo, crochê, tricô, bordados personalizados e muito mais, tudo a preços bem em conta. Esta é uma ótima oportunidade para presentearmos aquelas que vivem em constante doação aos filhos”,

completa Eliana, professora e incentivadora do projeto.

De acordo com a organização do evento, a cada compra o cliente concorrerá a cestas de artesanato, como forma de dar um presente extra às mães. A feira funcionará de 9 as 18 horas e conta com o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, além de diversas lojas de Caratinga.