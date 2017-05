Dotz anuncia parceria com supermercado Coelho Diniz

DA REDAÇÃO– O cliente que já faz sua compra diária nos supermercados Coelho Diniz, além de comprar e ter a certeza do melhor preço, agora poderá ganhar prêmios na medida que for comprando. Foi assinada uma parceria com a Dotz, maior programa de fidelidade por coalizão do Brasil

Com operação em Belo Horizonte desde 2009, onde possui cerca de 2 milhões de clientes, a Dotz segue a estratégia de “crescer de dentro para fora”, ampliando agora sua operação para o interior do estado. “Expandir o Programa Dotz para Minas Gerais é um marco importante para nossa companhia, pois foi neste estado que tudo começou, quase 9 anos atrás em BH. Também nos mostra o quanto o programa está consolidado no Brasil. Iniciar a jornada de atender o estado, com um parceiro como o Coelho Diniz, somente fortalece o nosso compromisso de fazer a vida de nossos clientes render mais”, afirma Claudia Campolina, diretora regional da Dotz.

A rede supermercadista Coelho Diniz conta com 13 lojas na região do Vale do Rio Doce, sendo oito em Governador Valadares, uma em Caratinga, uma em Manhuaçu, uma em Ipatinga, uma em Coronel Fabriciano e uma em Teófilo Otoni. Considerando estas cidades, o programa Dotz já possui mais de 63,7 mil clientes Dotz cadastrados, ou seja, 6,7% da população target é cadastrada no programa e com saldo suficiente para resgate na rede Coelho Diniz. “A Dotz será mais um apoio para a valorização de nossos clientes, um serviço completo feito pelo maior programa de fidelização do Brasil, reforçando a credibilidade e constante busca de estar à frente para atender cada vez melhor os nossos consumidores”, diz Fábio Coelho Diniz, diretor financeiro do Coelho Diniz.

A mecânica padrão da parceria será de DZ 1 ganha a cada R$3,00 em compras. Nas cidades listadas, além da rede Coelho Diniz, fazem parte do programa de coalizão os seguintes parceiros: Postos Ale, Bob’s, Leitura, Dona Conceição, Polishop, Mundo Verde, Yes Aluguel de Carros, mostrando a força do programa em Belo Horizonte e no ambiente online

SOBRE A DOTZ

Com quinze anos de tradição, a Dotz é a líder de programa de fidelidade por coalizão do varejo físico brasileiro e tem grande potencial no varejo online. A moeda Dotz, que faz a vida do brasileiro render mais, está presente em 12 praças, 690 cidades e permite que o consumidor ganhe Dotz em diversos lugares, com uma ampla rede de parceiros físicos e online, e depois troque os Dotz por produtos, passagens aéreas e um muitas outras coisas. Já são 22 milhões de consumidores e cerca de DZ 900 distribuídos por segundo, gerando mais de 10 mil trocas por dia. Em 2009, a empresa canadense LoyaltyOne, gestora do maior programa de fidelidade no modelo de coalizão do mundo, o Air Miles, tornou-se acionista e possui atualmente 37% de participação na Dotz.

SOBRE O COELHO DINIZ

O Supermercado Coelho Diniz iniciou suas atividades há 25 anos. Atualmente está presente em algumas cidades do interior do estado de Minas Gerais. Possui 13 unidades de vendas, sendo 8 lojas em Governador Valadares, 1 loja na cidade Caratinga, 1 loja na cidade de Manhuaçu. A partir de 2013, o Coelho Diniz expandiu sua rede e chegou ao Vale do Aço, com uma loja na cidade de Ipatinga e outra em Coronel Fabriciano. Logo em seguida, em 2014, inaugurou em Teófilo Otoni. E agora, em 2017, o Grupo Coelho Diniz continua em franca expansão e está construindo mais duas lojas na região leste de Minas Gerais.

ENTENDA COMO FUNCIONA…

Você que é cliente do grupo Coelho Diniz em Governador Valadares, Caratinga, Manhuaçu, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Teófilo Otoni, já pode procurar uma das lojas e cadastrar seu CPF. A mecânica padrão da parceria será de DZ 1 ponto para a cada R$3,00 em compras. Nas cidades listadas acima, além da rede Coelho Diniz, fazem parte do programa de coalizão os seguintes parceiros: Postos Ale, Bob’s, Leitura, Dona Conceição, Polishop, Mundo Verde, Yes Aluguel de Carros, mostrando a força do programa em Belo Horizonte e no ambiente online.

Segundo explicou um dos diretores do grupo Coelho Diniz, André Diniz, o primeiro passo o cliente faz o cadastro no caixa através do CPF, depois é necessário entrar no site da Dotz para resgatar os pontos e até mesmo para acompanhar a pontuação. “A maioria das pessoas resgatam seus pontos no final do ano para comprar passagens áreas ou reservas em hotéis. Com 5.000 dotz por exemplo é possível comprar passagens áreas”, declarou.

Ele ressaltou ainda que numa compra por exemplo de R$ 300,00, o cliente pode ganhar muito mais que 100 dotz. “Toda semana vai ter uma promoção especifica de produtos por exemplo vai ter semana que a pessoa comprar um requeijão Porto Alegre pode ganhar 10 dotz. Vamos lançar promoção também em produtos para pessoa poder ganhar mais dotz”, finalizou.

A parceria já está valendo em todas as lojas Coelho Diniz e a partir do seu cadastro você entrar no site www.dotz.com.br credencia sua senha e você poderá ter acesso as trocas de pontuação desta parceria.