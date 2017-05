Marketing esportivo em pauta

Casos “Bruno” e “Ryan” foram discutidos no curso de Administração da Unec



CARATINGA – A discussão das ocorrências com o goleiro Bruno (ex-Flamengo) e com o nadador americano Ryan Lochtefoi o ponto alto da aula de Marketing, do Curso de Administração do Centro Universitário de Caratinga, ministrada pelo professor Eugênio Maria Gomes, colunista do DIÁRIO DE CARATINGA. O tema da aula foi o “Marketing Esportivo” e um trabalho sobre o assunto foi apresentado

pelos alunos Alisson, Dianey, Ludmylla e Raniely, na última quarta-feira (3).

No desenvolvimento do trabalho foram apresentados dois cases envolvendo profissionais do esporte. Bruno, ex-goleiro do flamengo, que recentemente esteve contratado pelo time mineiro Boa Esporte, foi um deles. Acusado de matar a namorada, Eliza Samúdio, Bruno foi condenado em Primeira Instância a 22 anos e 7 meses de prisão, em 2010. O jogador recorreu da primeira decisão e contou com uma liminar para deixar a prisão, em 24 de fevereiro deste ano. No último dia 24 de abril o Supremo Tribunal Federal (STF) revogou o habeas corpus que havia sido concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello. O segundo case versou sobre o nadador americano, Ryan Lochte, que mentiu à polícia brasileira quando alegou ter sido assaltado em um posto de gasolina. As imagens registradas por câmeras mostraram o que realmente ocorreu levando nadador a se retratar com os seus fãs e com os brasileiros.

Mas, o que liga essas duas ocorrências ao assunto “Marketing Esportivo”. De acordo com o professor Eugênio, a própria definição dessa modalidade de marketing, ajuda a explicar a ligação dos dois cases ao assunto. “Marketing esportivo deve ser compreendido como a aplicação de todas as ferramentas disponíveis do marketing a produtos, serviços e características do esporte, no atendimento das necessidades e dos desejos dos consumidores esportivos, de atletas a observadores, de empresas de produtos esportivos e ligas esportivas a eventos esportivos, não apenas como forma de fortalecer a indústria do esporte, mas de gerar valor, satisfação, diferenciais competitivos para o próprio esporte e para os seus adeptos e admiradores. Nas duas ocorrências os “consumidores” sentiram-se insatisfeitos, levando as empresas à retirada do patrocínio”, explica o professor.

Representando o grupo de alunos responsáveis pela apresentação do trabalho, o aluno Alisson registrou que, assim como acontece com os mais diversos produtos e serviços, também o esporte e o desportista sujeitam-se à aceitação do Mercado. “Ao associarem a sua marca a um produto esportivo as empresas esperam que o patrocinado gere cada vez mais valor e satisfação ao seu público”, registra o aluno. “Gosto muito das aulas de Marketing, uma disciplina de fundamental importância para a formação do administrador. Nosso curso é ótimo, nossa turma é sensacional e o professor é show”, comemora a aluna Eliana Batista.

O curso de Administração da Unec, coordenado pelo professor Dr. José Carlos Moreira, tem seguido a missão inovadora da Funec. No ano passado, a presidente da instituição, professora Miriam Mangelli, lançou o programa “Inova Funec”, conclamando as suas mantidas à pratica inovadora em suas atividades.