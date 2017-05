Psicólogo alerta sobre o comportamento na adolescência

O DIÁRIO pediu uma opinião profissional sobre os conflitos enfrentados na adolescência. Marco Antônio Gomes, coordenador e professor do curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga, respondeu a esta entrevista sobre o assunto. Ele fala sobre o comportamento dos adolescentes, que podem levar à depressão e até mesmo ao suicídio.

Qual a relação entre séries ou games e o comportamento dos adolescentes?

Segundo pesquisas, o Brasil conta hoje com aproximadamente 22

milhões dos chamados nativos digitais nascidos e criados a partir da década de 80, na era dos games e da internet. Ao contrário do que se pensava, que a tecnologia apenas ajudaria a multiplicar informações e o círculo de amizades, ao contrário, muitas crianças e adolescentes estão desconectados do mundo, em alguns casos, perdendo a vontade de estudar, de brincar e de conviver entre os familiares. Em consequência dessa realidade, muitos jovens passam a apresentar sintomas de vícios em eletrônicos, com queda no rendimento escolar, insônia, ansiedade e depressão.

Quais motivos mais comuns levam os jovens e adolescentes a entrarem em depressão?

A depressão na adolescência pode ser causada por diversos fatores e situações geradoras de estresse. Entre os motivos mais comuns podemos citar: o processo de maturação natural em si, que em alguns casos, envolve um aumento do estresse, a influência dos hormônios sexuais, conflitos que ocorrem com mais frequência nesta fase com os pais, o fracasso escolar, a morte de um parente próximo ou amigo, os problemas emocionais, os jovens com baixa autoestima, adolescentes que têm pouco controle contra eventos negativos e adolescentes muito autocríticos.

Quais os sintomas da depressão?

Geralmente os sintomas mais comuns são a diminuição de apetite ou distúrbios da alimentação (anorexia e bulimia), alterações no sono (dormir mais tarde ou acordar muito mais cedo do que costumava) ou cansaço excessivo, sonolência e exaustão. São comuns os prejuízos no desempenho acadêmico (escolar), uma lentidão do pensamento, descaso com higiene ou cuidados pessoais. Diminuição da convivência familiar e social. Aparecimento de comportamentos hostis e agressivos, como uma exacerbação da tendência natural dos adolescentes de agir ao invés de falar.

A depressão pode evoluir para um quadro suicida?

Sim. Essa evolução pode ocorrer para um quadro suicida, ou seja, “comportamentos suicidas”, que passa primeiramente pela ideação suicida, pensamentos, desejos, fantasias. Exemplos como discursos de “querer desaparecer”, “dormir para sempre”,“ir embora e nunca mais voltar”. As ideações podem evoluir para tentativas e o suicídio propriamente dito.

Os pais conseguem identificar “comportamentos suicidas”?

O comportamento suicida pode ser identificado principalmente pelos pais, por pessoas mais próximas ao adolescente. Observar a sua rotina, mudanças repentinas no humor. Observar o rendimento escolar, a convivência com os grupos. Os cuidados com ele próprio, interesses, alimentação entre outras coisas.

Hoje, pais utilizam as redes sociais assim como seus filhos. Até que ponto isso é bom e prejudicial à relação entre eles?

O uso de redes sociais não caracteriza necessariamente um comportamento de risco para o adolescente, a maneira e intenções é que irão discernir o seu lado positivo ou negativo. Pais são e devem ser exemplos para os filhos. Certamente a o modo de utilização que fazem os pais servirão de exemplo para os filhos. Porém a escola também tem papel primordial nesse tema, a introdução da utilização da tecnologia, internet e redes sociais no processo de ensino e aprendizagem é fundamental para que muito cedo, a criança entenda e compreenda os riscos e as vantagens dessas ferramentas.

O adolescente costuma reproduzir seu comportamento na rede social?

A rede social pode ser um mecanismo, um veículo de reprodução de comportamento do adolescente. Em alguns casos pode lhe dar um falso poder, uma ilusão de que tudo é possível. Esse sentimento de empoderamento pode levar a danos pessoais e sociais irreversíveis.

Por fim, qual a importância do bom relacionamento familiar para a vida do adolescente.

A família é a base da construção de identidade do indivíduo. Uma relação significativamente positiva fortalece a autoestima, proporciona motivos para viver e eleva as perspectivas de vida das pessoas. A boa relação familiar é condição fundamental para o crescimento e desenvolvimento de todo adolescente.