Visita técnica promove aprendizado em campo

Universitários de Engenharias e Biologia conhecem sistema de saneamento e reciclagem de resíduos da região de Caratinga

CARATINGA – A cada dia, faz-se mais necessária a integração entre profissionais capazes de gerir os recursos naturais, tendo em vista a crise hídrica que já assola a região de Caratinga. A visita técnica promovida por professores da Engenharia Civil, Ambiental e Sanitária e das Ciências Biológicas teve como objetivo estimular esse trabalho multidisciplinar entre os alunos. A atividade acontece uma vez por ano com os estudantes do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC.

O roteiro da visita começou pelo manancial do Ribeirão do Lage, onde é feita a captação de água que abastece a população de Caratinga. Em seguida, os alunos conheceram um trecho do Rio Preto, localizado no centro de Piedade de Caratinga e responsável pelo abastecimento hídrico desse município. A próxima parada foi a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), encerrando na Usina de Reciclagem do Lixo, onde fazem a separação dos resíduos sólidos e a compostagem do material orgânico descartado pela comunidade.

“Entendemos que a interdisciplinaridade e a percepção ambiental desses profissionais que o UNEC pretende lançar no mercado devem buscar a sustentabilidade, a legalidade, e assim nós trabalhamos com nossos estudantes. Queremos promover uma interlocução para que possam atuar de uma forma mais sistêmica, é o nosso desejo enquanto instituição de ensino e extensão”, explica Marcos Magalhães, professor das Engenharias.

Marcos foi o responsável pela implantação da Usina de Reciclagem há 14 anos em Piedade, juntamente com a Universidade Federal de Viçosa, onde ele se formou. “Essa unidade vem cedendo seu espaço para que anualmente estudantes possam visitar, o que é muito importante. A usina não só cumpre seu papel efetivamente de tratar resíduos, como também serve de centro de educação ambiental. O que priorizamos é que ela seja um espaço de educação, de integração entre sociedade, estudantes, comunidade em geral”, defende.

A Usina de Reciclagem do Lixo em Piedade de Caratinga é licenciada por se tratar de um empreendimento sustentável, segundo o professor Marcos. Isto é, não há interferência hídrica externa no processo de compostagem e a água consumida é tratada e reutilizada, enquanto a receita gerada pelo ICMS ecológico do município e pela venda dos materiais recicláveis é aplicada na manutenção e no custeio da própria entidade.

ENRIQUECENDO O CURRÍCULO

Os resultados da visita técnica já podem ser visualizados pelos alunos. Inorazal Medeiros Neto, estudante de Engenharia Civil, acredita que a atividade é capaz de fomentar o conhecimento prática das aulas e do campo científico. “Nós que somos acadêmicos, quando vamos à prática, podemos vivenciar o dia-a-dia do funcionário, das empresas e instituições. Precisamos dessas experiências para entender como acontece na realidade, entender o contexto do município e dos cidadãos”, ele conta.

Por outro lado, o aluno de Ciências Biológicas, Marjany Júnior de Moraes, lembra que a atuação dos profissionais complementa uma à outra. “É importante que engenheiros e biólogos atuem junto, porque o biólogo tem a visão do impacto das construções e dos resíduos, evitando a poluição do meio ambiente. E os engenheiros desenvolvem os projetos do ponto de vista sustentável. As profissões sendo unidas podem trazer benefícios para a comunidade e também para o país”, acredita.