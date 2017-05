Codemig procura terreno para construção de sala de cinema em Caratinga

Equipe técnica busca lote que atenda critérios de tamanho e localização

DA REDAÇÃO– Em julho do ano passado, foi anunciado que 18 municípios de Minas iriam receber investimentos do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig), como parte do projeto Cineminas – Programa Codemig de Apoio ao Cinema para criar ou revitalizar salas de cinema. Caratinga é uma das selecionadas, juntamente com Coronel Fabriciano, Ibirité, Itajubá, Itaúna, João Monlevade, Nova Lima, Patrocínio, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Teófilo Otoni, Timóteo, Unaí, Vespasiano.

Para saber em que fase está o andamento deste projeto para a cidade, uma vez que a grande queixa da população é a falta de incentivos culturais, como o cinema, o DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com a Codemig.

ESCOLHA DO IMÓVEL

A seleção dos municípios foi feita a partir de um estudo de viabilidade, encomendado pela Codemig à empresa de consultoria Ernst & Young. Durante o período de quatro meses foram analisadas as condições, demandas e perfil do público alvo em 76 cidades mineiras com mais de 28 mil habitantes, que não possuem salas de exibição. O estudo, contratado através de licitação, identificou a viabilidade econômico-financeira dos projetos em cada cidade para garantir a sustentabilidade da iniciativa.

Os consultores visitaram os municípios e mapearam os imóveis que poderão abrigar os cinemas. A empresa de consultoria deveria apresentar alternativas de imóveis considerando indicar, quando houvesse, um imóvel utilizado para atividades de cinema, mesmo que este se encontre desativado ou com utilizações diversas; um imóvel de propriedade da prefeitura municipal com capacidade para instalação do complexo/sala de cinema e um imóvel de propriedade privada com capacidade para instalação do complexo/sala de cinema.

A indicação dos imóveis ainda deve, necessariamente, seguir a seguinte caracterização: estar localizado em área urbana e em região de grande fluxo de pessoas; apresentar boa acessibilidade de transporte público e particular; destacar se o imóvel deverá passar por construção ou reforma e indicar a distância entre o local apresentado e a região central da cidade.

Para as salas com 150 lugares, as áreas para implantação devem ser: uma sala de cinema- 252 m², duas salas de cinema- 504 m² e três salas de cinema- 756 m². Já para os espaços com 200 lugares, uma sala de cinema – 350 m², duas salas de cinema- 700 m² e três salas de cinema de 200 lugares- 1050 m². Em resposta à Reportagem, a Codemig afirmou que a Prefeitura, com o apoio da equipe técnica da Companhia, está “empenhada na seleção de um terreno, que deve atender especificidades de tamanho e localização. Uma vez selecionado o lote, os procedimentos para licitar as obras serão iniciados”.

O espaço irá contar com bilheteria, bomboniere e sala de exibição com capacidade para público de 150 a 200 pessoas. Além de Caratinga, duas outras cidades do território de desenvolvimento Vale do Aço também serão contempladas: Coronel Fabriciano e Timóteo.

Ainda de acordo com a Codemig, o objetivo do Cineminas é fomentar a indústria cinematográfica mineira, desenvolvendo políticas, parcerias e ações de incentivo à produção, à exibição e à comercialização de conteúdos. “Além disso, a iniciativa vai ampliar o acesso da população à cultura e gerar impactos econômicos e sociais em todo o Estado pela criação de demanda para entidades privadas e públicas de todo setor audiovisual. O programa leva em conta a diversidade estadual e atende à meta da Codemig de interiorização das ações de desenvolvimento”.