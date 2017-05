FILMES SOBRE MÚSICA

A música e o cinema sempre estiveram lado a lado. Os musicais representaram uma era de ouro para a indústria cinematográfica. Porém, outros filmes decidiram inserir a música como tema principal mesmo que a produção não seja musical. Seja contando uma biografia de um músico ou mesmo uma obra de ficção, a indústria entregou bons filmes nesse gênero. Confira alguns exemplos de filmes mais recentes que tem a música como um dos temas principais.

RICKI AND THE FLASH

EUA/2015

De Jonathan Demme

Com Meryl Streep, Rick Springfield, Kevin Kline, Mamie Gummer

Ricki, vocalista da banda de rock The Flash, recebe a notícia de que sua filha está deprimida após separação e volta para a casa do ex-marido, após anos longe da família.

O filme reúne quatro oscarizáveis: o diretor Jonathan Demme (O Silêncio dos Inocentes), a roteirista Diablo Cody (Juno), além dos protagonistas Meryl Streep e Kevin Kline. De quebra, ainda temos o astro dos anos 80 Rick Springfield e uma história embalada por uma trilha sonora para nenhum fã de rock colocar defeito.

A trama segue os passos da vocalista Ricki (talvez uma alusão ao próprio Rick Springfield?), interpretado por uma Meryl Streep que mais uma vez se entrega ao papel. Ela abandonou a família para cair na estrada atrás de um sonho, porém não deixa de amar seus filhos mesmo distante. O conflito entre ela e a família é o principal fio condutor da história.

Por mais que a trama não seja ousada como poderia ter sido, o espectador se diverte e não vê a hora passar. O caminho de aceitação de Ricki com a família que ela abandonou não apresenta conflitos muito intensos, mas por outro lado é opção do diretor por ter um filme mais leve e tendendo até para comédia dramática.

“Ricki and The Flash”, por ser totalmente despretensioso, surpreende os espectadores e ao longo da trama, acaba frustrando um pouco por não ir mais além. Porém, é mais um ótimo filme que até mesmo pode ser lembrado nas premiações como Globo de Ouro e quem sabe, o Oscar.

MESMO SE NADA DER CERTO

EUA/2013

De John Carney

Com Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Catherine Keener, Adam Levine, James Corden

Um produtor musical viciado em álcool e desacreditado pelos colegas de profissão descobre uma promissora cantora em um bar e decide investir na carreira dela. Para isso, começam a gravar um álbum itinerante pelas ruas de Manhattan.

O filme vai além de uma simples comédia romântica. É na verdade uma grande homenagem à indústria da música além de mostrar, sempre evitando os clichês, que todos podem recomeçar. A história já começa em um bar onde o personagem de Keira Knightley canta de forma espetacular, porém para um público que parece estar ali mais para beber do que ouvir música. Menos para um produtor com roupas esfarrapadas e não menos bêbado do que a maioria dos presentes. Só que ele começa a prestar atenção e vê naquela oportunidade uma oportunidade de retomar sua carreira e sua vida.

A trama então volta no tempo para mostrar como os personagens de Keira e de Mark Ruffalo (o produtor) chegaram nesse ponto. E o encontro dos dois rende o início de uma saga musical por Manhattan, com cenas antológicas para um gênero que ficou acostumado com fórmulas repetitivas. A cena do produtor vislumbrando a cantora só com voz e violão e imaginando em cada parte da canção a entrada de outros instrumentos é simplesmente única no cinema e uma grande homenagem a quem trabalha com música.

Na parte do romance, o filme novamente foge dos clichês, com o espectador se perguntando a todo momento se os protagonistas vão se render ao calor do momento. Acima de tudo é a redescoberta da esperança para cada um deles que realmente interessa e na qual a trama se apoia. E quem ganha é o espectador com uma trilha sonora sensacional e um dos melhores filmes de 2013.

CORAÇÃO LOUCO

EUA/2009

De Scott Cooper

Com Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall, Colin Farrell

O músico country Bad Blake vive uma fase negra, onde não para de fumar e beber, e só consegue tocar para meia dúzia de pessoas em bares do interior. Seus discos não são muito vendidos e o público parece se esquecer quem ele é. Sua única esperança parece residir no jovem músico Tommy, que o exalta como sua influência, além de uma repórter, que depois de uma entrevista, se apaixona por ele, o que pode resultar em uma grande virada para sua vida.

O primeiro longa do ator Scott Cooper permite que Jeff Bridges brilhe mais uma vez. É sempre bom lembrar que junto de John Travolta, ele mudaria os rumos de Hollywood, segundo previsões de ninguém menos que Truffaut. Só que Travolta parece não honrar tal profecia. Já Bridges segue fazendo papéis marcantes, mesmo em filmes que não prezam pelo sucesso (como o ótimo “O Grande Lebowski, dos Irmãos Coen). A estrutura da trama é um pouco batida, com o cantor decadente mergulhado em seus vícios e vendo aos poucos a sua situação melhorar com uma paixão inesperada. A história segue um misto de romance e musical, esse sendo o responsável pelas melhores cenas. Bridges solta a voz em um filme musicalmente interessante, onde inclusive ganhou o Oscar de Melhor Canção.

Mesmo tenho uma trama recheada de clichês do gênero, “Coração Louco” ganha pontos pelos bons momentos de seu elenco principal, que conta com uma Gyllenhaal que também merecia algum prêmio por sua atuação, além do veterano Robert Duvall e de Colin Farrell. Um filme de atores, sem grandes inovações de roteiro. Mas sem dúvida, um filme que se destaca e por isso mesmo ganhou prêmios.

