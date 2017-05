COLUNA ABRINDO O JOGO

Menino de Ouro

Que Caratinga é um celeiro de talentos, isso já sabemos a algum tempo. Porém, cada vez mais jovens e em modalidades que até a bem pouco tempo os destaques eram raros, agora estamos vendo talentos cada vez mais precoces. O garoto Arthur Davidy continua fazendo das suas toda vez que coloca seu Jiu-jitsu em ação. Dessa vez, ele e duas “ferinhas” Welber Miranda e Gilberto Dias Filho conquistaram medalha de ouro em suas respectivas categorias, representando Caratinga pela Academia Gilberto Dias de Jiu-jitsu/Top Trainer. A 6ª Copa Vale do Aço aconteceu em Coronel Fabriciano no clube Casa de Campo. Os meninos mostraram que estão aprendendo direitinho ás lições do mestre. Parabéns aos três, e claro aos pais por incentivarem a prática do esporte.

Mineiro: Vai sair o campeão

Depois do que vimos no primeiro confronto domingo passado, e pelo que fizeram ambos em seus compromissos no meio da semana, podemos esperar Atlético e Cruzeiro empolgados e cheios de moral para decidirem o campeonato Mineiro 2017. Cada um irá se agarrar em seus números e qualidades para se sair melhor na final. Pelo atleticano, a confiança na conquista pode se apoiar no retrospecto jogando no Horto, como mandante em mata-mata nunca perdeu. Além disso, o fato de estar ao lado da torcida que funciona como um combustível a mais. Porém, quem decide em campo são os jogadores. É nisso que Roger deve estar confiante. No equilíbrio tático de sua equipe e na qualidade individual de seus jogadores.

Pelo lado cruzeirense, Mano Menezes garante um time bem diferente que aquele que venceu a Chapecoense por 1 a 0 pela Copa do Brasil. Não só pela escalação, mas, principalmente pela postura. Sem apatia. A Raposa também tem números para apresentar e exalar confiança. Invicto no campeonato e a 08 jogos sem perder para o rival. Entretanto, se quiser ser campeão, além de não perder, irá precisar vencer. Empate não serve. Portanto, Mano também vai ter que contar com máximo de cada jogador. Não irá adiantar ter posse de bola e não marcar. Na minha humilde opinião, essa será a principal dificuldade celeste. Afinal, a Raposa tem um esquema tático que gosta de deixar a bola com adversário para contra atacar. Nesse caso, imagino o Galo tendo o contra-ataque. A verdade é que teremos uma grande partida, espero que sem interferência do senhor Igor Benevenuto que será o árbitro do jogo.

São Paulo e Rio também tem decisão

Em São Paulo é muito difícil imaginar que o Corinthians não ficará com a taça ao final do jogo. Afinal, a vantagem de 3 a 0 fora de casa, praticamente matou a decisão. Com todo respeito, Ponte Preta, jogara para terminar com dignidade a competição. Afina, fez uma campanha brilhante.

No Rio de Janeiro a disputa está aberta. A vitória flamenguista por 1 a 0 deu ao time Rubro Negro a vantagem de jogar pelo empate neste domingo. Mas, o Fluminense que até a derrota passada vinha apresentando um ótimo futebol, tem totais condições de vencer.

Rogério Silva

