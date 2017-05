Escolas terão acesso facilitado ao Centro de Reabilitação CASU/FUNEC

CARATINGA – Com a finalidade de estabelecer parcerias com as escolas públicas da região, o Centro de Reabilitação CASU/FUNEC recebeu nesta quarta-feira (03) uma visita de diretores e supervisores. Aproximadamente 30 pessoas estiveram no encontro, representando as instituições estaduais e municipais de Caratinga, Bom Jesus do Galho e Piedade de Caratinga – municípios que possuem convênio com os serviços de saúde mantidos pela Fundação Educacional de Caratinga.

Durante a manhã de visita, os profissionais de educação conheceram a estrutura e os serviços que o local oferece, como fonoaudiologia, fisioterapia, equoterapia e terapia assistida por animais. A ideia é facilitar o acesso dos alunos da rede pública de ensino às mais de 40 terapias disponíveis pelo SUS, por meio de encaminhamentos que os próprios professores podem fazer ao CASU quando identificarem essa necessidade nos estudantes.

“Pelo que nós vimos na reunião, os diretores das escolas foram receptivos às informações e manifestaram grande interesse em encaminhar os alunos. Sabemos que há uma demanda reprimida, há muitos casos de alunos que têm alguma necessidade especial e que as famílias não sabem. O professor às vezes reconhecem esses casos pelo comportamento da criança ou do adolescente”, declarou o diretor administrativo do CASU, Arthur Ferreira da Silva Junior, que esteve no encontro representando a instituição. Também participaram da visita a diretora geral do CASU, Daniela Fonseca Genelhu, a presidente da FUNEC, Miriam Mangelli, o diretor executivo da FUNEC e reitor do UNEC, Antônio Fonseca da Silva e o conselheiro da FUNEC Humberto Luiz Costa.

O contato inicial com as escolas para a reunião foi feito pela diretora da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, Landislene Gomes. Segundo ela, o desejo da SRE em estreitar relações com a FUNEC vem desde abril de 2016, quando a subsecretária de Educação Básica do Estado, Augusta Mendonça, conheceu o espaço em visita a Caratinga. “Naquela mesma época, ela nos solicitou que fechássemos uma parceria, mas para isso dependíamos também das prefeituras. Agora temos a grata satisfação de chamar as escolas dos municípios que têm convênio com o CASU. Os mais beneficiados serão os nossos alunos”, afirmou.

RESULTADOS

Maria Laurieves Miranda, vice-diretora da Escola Estadual Menino Jesus de Praga, foi uma das educadoras que participaram da reunião. Alguns alunos da escola em que trabalha já frequentam as terapias, e ela diz que é perceptível o quanto ajudam na socialização e no desempenho escolar. “O retorno é muito positivo. A criança começa a ter uma autoestima mais elevada, aquela que é muito agitada fica mais calma, passa a ter mais concentração na leitura e na escrita. Tudo isso reflete no rendimento na sala de aula”, relata. Ela espera que a parceria agilize o ingresso das crianças nos atendimentos.

Para o professor Antônio Fonseca, a parceria firmada entre o Centro de Reabilitação e as escolas públicas da região reflete o compromisso social da FUNEC com a população, sobretudo a parte mais necessitada dela. “O Centro de Reabilitação é considerado o maior de Minas Gerais, e em terapias com animais, o maior do Brasil com atendimento pelo SUS. A Fundação tem dado todo o apoio para que esse trabalho se mantenha e atinja cada vez mais pessoas, e fica feliz em colaborar com as pessoas que precisam dele”.