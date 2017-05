CRF/MG inicia campanha pelo uso racional de medicamentos

Na manhã de hoje, farmacêuticos orientam população em ações no Calçadão da Rua Miguel de Castro em parceria com a UNEC e a Prefeitura de Caratinga

CARATINGA – Entre as 8h e 12h de hoje, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) promove a campanha pelo Uso Racional de Medicamentos em Caratinga, no Calçadão da Rua Miguel de Castro. Farmacêuticos e estudantes do curso de Farmácia da UNEC vão orientar a população sobre o uso correto e seguro de medicamentos. O evento é em alusão ao Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, que é comemorado em 5 de maio.

O CRF/MG e os demais 25 CRF’s do país, seguindo orientação do Conselho Federal de Farmácia, aderem ao Desafio Global lançado em 29 de março pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e trabalham pela meta de reduzir em 50% os danos graves e evitáveis associados a medicamentos, nos próximos 5 anos. De acordo com dados da OMS, os erros de medicação causam pelo menos uma morte todos os dias e prejudicam aproximadamente 1,3 milhão de pessoas atualmente apenas nos Estados Unidos.

Visando alertar e orientar a população para o consumo correto de medicamentos, o CRF/MG promove ao longo do mês de maio ações diversas cidades do estado. Serão feitas teste de glicemia capital, medição de pressão arterial, tipagem sanguínea e questionário epidemiológico, onde os farmacêuticos e estudantes de farmácia darão orientações à população.

Para o presidente do CRF/MG, Luciano Rena, “o farmacêutico tem papel fundamental para reduzir os índices e os erros causados pela automedicação no Brasil. Queremos reforçar para a população que os medicamentos foram feitos para curar doenças. Mas, se utilizados de forma inadequada e sem orientação, podem ser prejudiciais à saúde e levar até a morte. No ato da dispensação, seja nas farmácias privadas ou nos postos de saúde, o farmacêutico é o profissional capacitado para tirar dúvidas sobre o princípio ativo do produto, possíveis interações com outros medicamentos e horários em que deve ser ingerido, além das orientações sobre como utilizá-los e guardá-los”, ressalta.

Ele lembra que a automedicação é a principal causa de intoxicação no Brasil, respondendo por um terço de todos os casos registrados pelo Sistema Nacional de Informações Toxicológicas (Sinitox). Isso equivale dizer que, por hora, três brasileiros se intoxicam com medicamentos.

Segundo dados da OMS, mundialmente, o custo associado aos erros de medicação é estimado em US$ bilhões por ano ou quase 1% do total das despesas de saúde globais.

Campanha em várias cidades

Além de Caratinga, a campanha pelo Uso Racional de Medicamentos do CRF/MG acontece nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Ouro Preto, Ubá, Viçosa, Ipatinga, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Alfenas, Conselheiro Lafaiete, Araguari, Itajubá, Pouso Alegre e Uberlândia.

Você sabia?

