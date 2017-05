Jovem é morto e outro fica ferido na zona rural de Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – A Polícia investiga um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorridos na manhã de ontem no Córrego do Taquaraçu, zona rural de Bom Jesus do Galho.

A PM tomou conhecimento do fato através de funcionários do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, que avisaram que Darlan Quenedes da Silva Gomes, 22 anos, deu entrada naquela unidade de saúde e que ele foi ferido na axila. Conforme os funcionários, tal ferimento foi provocado por um tiro.

Os policiais foram informados onde aconteceu o crime e compareceram ao Córrego do Taquaraçu. Chegando à propriedade rural, os militares encontraram uma residência com portas e janelas abertas. Não havia sinal de arrombamento. Ao verificar o local, viram o corpo de Overino de Oliveira Júnior, 25, sobre a cama. Ele foi alvejado na cabeça.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e acredita que a vítima foi morta quando estava dormindo. Foram recolhidos projéteis de uma cartucheira e de um revólver calibre 38.

A Polícia investiga autoria e motivação do crime. Overino residia no local onde aconteceu o crime, já Darlan mora em São Sebastião do Bugre.