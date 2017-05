Iluminando consciências, alimentando vidas

(Noé Neto)

Maio é um mês verdadeiramente especial. Um clima de festa espalhado no ar, aquece os corações do inverno que se aproxima. A Itaúna se mostra mais bela, com a fina cerração que o sol levemente espalha, as folhas das palmeiras amanhecem cobertas pelo orvalho enquanto as pessoas caminham mais elegantes com os casacos que começam a deixar os armários.

O que não falta em maio é motivos para festejar e um deles é o aniversário do Grupo Espírita Dias de Cruz (GEDIC), que em 2017 comemora seus 122 anos e os 61 anos da Cantina Áurea. Por esse motivo, meu artigo de hoje, objetiva relembrar aos caratinguenses a importância dessa instituição nas obras religiosas e sociais da cidade.

Fazendo um tour pela história, podemos perceber o quanto os trabalhos sociais do GEDIC foram importantes para Caratinga e toda a região e como a doutrina se expandiu rapidamente ao longo do tempo, levando conforto espiritual e material a tantos irmãos necessitados.

Em 18 de abril de 1857, na França, Allan Kardec, publicava “O Livro dos Espíritos”, obra que iniciava a codificação da doutrina espírita e apenas 38 anos após essa publicação, João E. de Azeredo Coutinho fundava em Caratinga o Grupo Espírita Dias da Cruz, que em 21 de maio do ano de 1933, tomou forma jurídica e passou a integrar a Federação Espírita Brasileira (FEB).

No ano de 1956, o Sr. Manoel Ribeiro Sobrinho, ex-presidente do grupo, fundou em sua propriedade na rua São José, a Cantina Áurea, que em 1965 passou a funcionar na sede do Grupo Espírita “Dias da Cruz”, integrando então os trabalhos do grupo e se tornando ao longo dos anos uma obra social de referência para toda a comunidade.

Conhecer o Grupo Espírita Dias da Cruz com a obra do berço, que semanalmente distribui enxovais aos recém-nascidos, a campanha de inverno, que anualmente arrecada agasalhos e distribui aos necessitados, a campanha da cesta básica, que todos os meses ajuda cerca de 30 famílias carentes e sua cantina, onde várias mães podem levar seus filhos para juntos receberem o pão material e espiritual, verdadeiro lar de amparo aos nossos irmãos moradores de rua, que podem ali almoçar diariamente, é gratificante, é confortante e motivador.

Gratificante, pois nos mostra como podemos ser úteis nas coisas simples do cotidiano, por exemplo, ajudando a servir um prato de sopa ao irmão. Confortante, pois nos revela a humanidade no sentido mais amplo da palavra, uma vez que partem dos corações todas as doações. Motivador, por acender em nós o desejo de manter vivo o trabalho e até mesmo de expandi-lo, naquela ou em outras casas.

É por isso e por tantas obras espirituais que aqui não poderiam ser descritas aqui, em poucas linhas, que o Grupo Espírita Dias da Cruz é sinônimo de respeito, trabalho sério e principalmente, fonte de luz na vida de todos que tem a honra de conhecê-lo e vivenciar o verdadeiro sentido do cristianismo: o amor ao próximo.

Festejar os 122 anos do GEDIC e 61 anos da Cantina Áurea é agradecer a Deus por uma obra imensurável, de dimensões espiritual e material. Cabe a nós, neste momento de festa, agradecer muito a todos os incansáveis trabalhadores da casa e pedir que trabalhem cada dia mais, garantindo assim que essa obra se mantenha e que outras obras, tão grandiosas quanto essa, se espalhem em Caratinga e em todo o mundo, iluminando consciências e alimentando vidas.

Prof. Msc Noé Comemorável

Escola “Prof. Jairo Grossi”

Centro Universitário de Caratinga – UNEC

Escola Estadual Princesa Isabel