Prefeitura de Caratinga faz balanço de casos suspeitos de Dengue, Zika e Chikungunya

Secretaria de Saúde afirma que ações de combate serão intensificadas, apesar da baixa no número de casos suspeitos

CARATINGA- A exemplo de outros municípios do Leste de Minas, Caratinga apresentou em janeiro de 2017 um alto de índice de infestação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. O primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2017 apresentou o resultado de 4,6%, colocando Caratinga no mapa dos municípios com alto risco de uma epidemia.

Além dos riscos de uma epidemia de Dengue, Zika e Chikungunya, o município poderia enfrentar uma epidemia de febre amarela urbana. Isso porque o Aedes aegypti é o transmissor da doença no meio urbano, e Caratinga enfrentou um surto de febre amarela silvestre no período em que o índice de infestação estava muito acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é no máximo de 1%.

Ciente dos riscos de uma epidemia no município, a Prefeitura de Caratinga se preparou para conter o avanço do mosquito, garantindo os recursos necessários para o controle. Também foi preciso a contratação, em caráter de urgência, de dezenas de agentes de combate a endemias, que foram treinados para desenvolverem as atividades de vigilância, prevenção e controle do mosquito transmissor.

De acordo com o Executivo, a Prefeitura também buscou junto ao Governo Estado, garantir os insumos e equipamentos necessários para utilização do Fumacê (UBV pesado) em Caratinga. “Isso devido ao alto índice de infestação do Aedes aegypti registrado na primeira semana epidemiológica de 2017, o que somado às outras ações de responsabilidade do Município, foi possível conter o avanço do mosquito Aedes aegypti no perímetro urbano”.

Mesmo com a ocorrência reduzida de casos suspeitos de Dengue, Zika, Chikungunya em Caratinga no primeiro trimestre de 2017, a Secretaria de Saúde acredita que as ações de controle do mosquito devem ser intensificadas, haja vista o avanço da Chikungunya na região, por exemplo, no município de Governador Valadares, o qual tem registrado um alto número de casos suspeitos da doença, representando mais de 60% dos casos suspeitos registrados no Estado de Minas Gerais.

Veja o balanço dos casos registrados em Caratinga:



Registro de Casos Suspeitos de Zika Virus Notificados em Caratinga –

Período 2016/2017

Bairros/Distritos 2016 2017 Nossa Sra. Aparecida 42 – Esperança 30 – Santa Zita 23 – Santa Cruz 16 – Das Graças 08 – Esplanada 07 – Centro 06 – Salatiel 06 – Anápolis 04 01 Limoeiro 04 –

Santo Antônio 02 – Zacarias 02 – Total 150 01

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Registro de Casos Suspeitos de Chikungunya Notificados em Caratinga

Período: 2016/2017

Bairros/Distritos 2016 2017 Esperança 08 02 Santa Zita 06 02 Anápolis 06 – Santa Cruz 04 – Centro 02 02 Esplanada 03 – Bom Pastor 01 – Nossa Sra. Aparecida 01 – Dom Modesto – 01 Total 31 07

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Registro de Casos Suspeitos de Zika Vírus, Chikungunya e Dengue Notificados em Caratinga, Ipatinga e Governador Valadares

Até Março de 2017

Bairros/Distritos Caratinga Ipatinga Governador Valadares Zika Vírus 01 21 160 Chikungunya 07 06 3.074 Dengue 23 266 1.634

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Registro de Casos Suspeitos de Dengue Notificados em Caratinga

Período: 2012 a 2017

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)