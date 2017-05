Prefeitos da região têm audiência com ministro do Meio Ambiente

Dr. Welington (Caratinga) e Ailtinho (Entre Folhas) participaram da reunião intermediada pelo deputado Mauro Lopes

DA REDAÇÃO – Prefeitos da região participaram de audiência, na tarde de ontem, com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho (PV), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF. O encontro, intermediado pelo deputado federal Mauro Lopes (PMDB), foi solicitado pelos presidentes da Associação dos Municípios do Vale do Aço – AMVA -, Ailton Silveira, o “Ailtinho’ (prefeito de Entre Folhas) e do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Vale do Aço – Cisvales -, Sebastião Quintão (prefeito de Ipatinga).

Na oportunidade, dentre outros assuntos, foi solicitada a liberação de recursos para projetos destes municípios direcionados à melhoria das Estações de Tratamento de Água e Esgoto, destinação dos resíduos sólidos, bem como para as cidades que ainda sofrem com os efeitos do acidente ambiental provocado, em 2015, pelo rompimento da barragem da Samarco Mineradora, em Mariana. “Os municípios não só aguardam com ansiedade estes recursos, como carecem deles para melhorar a vida da população. Por isso necessitamos da atenção do Ministério do Meio Ambiente”, pediu o deputado Mauro Lopes.

Ao final do encontro, o presidente da AMVA avaliou como “muito positiva” a audiência. “Foi positiva sim, porque o ministro assegurou que dará atenção especial aos nossos pedidos”, concluiu Ailton Silveira.

Também participaram da reunião a deputada Estadual, Celise Laviola (PMDB), além de outros representantes do Vale do Aço: os prefeitos de Timóteo (Geraldo Hilário – PP), Caratinga (Welington Moreira – DEM) e São João do Oriente (Joaquim Coelho – PMDB).