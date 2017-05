Convenção Distrital de Lions internacional

Caratinguenses foram os patronos do mais importante evento de Lions na região

DA REDAÇÃO – Os Lions Clubes de Caratinga – Lions Clube Caratinga Itaúna e Lions Clube Caratinga Centro – participaram, nos dias 21,22 e 23 de abril, da IV Reunião do Conselho Distrital e XIII Convenção Distrital PDG CL Célio Bomfim e CaL Célia Bomfim, no município de Alto Caparaó, Minas Gerais. O nome de Célio Bomfim – falecido no final de 2016 – como Patrono do encontro foi uma homenagem ao ex-presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna e ex-governador do Distrito LC12. Célio foi casado com a professora Maria Célia Bomfim – patronesse do encontro -, ela também um dos nomes mais respeitados do Movimento Leonístico do Distrito de Lions. A aprovação dos nomes de Célio e Célia Bomfim – indicados pelos dois clubes de Caratinga – foi unânime pelos delegados pertencentes aos

clubes, recebendo o aval e a acolhida do casal governador AL 2016/2017, Jorge Eduardo Tavares e Inez de Britto Tavares. “Eu e minha família recebemos com muita alegria esta homenagem feita ao Célio. Ele dedicou boa parte de seu tempo ao Movimento Leonístico, servindo desinteressadamente aos outros, como convém a todo membro de Lions Clube. Agradecemos muito aos clubes de Caratinga, aos delegados, ao casal governador e a todos os que participaram deste grande e maravilhoso encontro”, informou Célia Bomfim.

A realização do encontro de todos os clubes de Lions do Distrito LC12, em Alto Caparaó reforçou um dos pilares da gestão da governadoria de Lions, qual seja a preocupação com o meio ambiente, que também é o tema central da Campanha da Fraternidade desenvolvida pela Igreja Católica. “A escolha do local para a realização desta Convenção de Lions foi muito feliz, já que a preocupação com o meio ambiente tem sido um dos grandes objetivos de Lions Internacional. Inclusive, o nosso clube desenvolve importante projeto em Caratinga, em prol do meio ambiente, denominado “Desapega”, em parceria com a Unec, com o Tiro de Guerra e com vários voluntários”, registra o advogado Celestino Bacelar, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, que no último dia 21 de abril a Medalha do Cinquentenário da Aspra/PMBM – Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares. Para Celestino, participar deste encontro teve, ainda, uma motivação muito especial, já que a Convenção homenageou dois importantes sócios do clube.

Durante o encontro, o Lions Clube Caratinga Itaúna recebeu o troféu “Pequenas Ideias, grandes projetos”, como reconhecimento de Jorge E. Tavares e Inez, ao trabalho desenvolvido pelo clube. Nos três dias da Convenção – que contou com a presença do prefeito municipal de Alto Caparaó, José Gomes – várias atividades foram desenvolvidas: reuniões plenárias, coquetel de confraternização, baile de máscaras, passeios ecológicos, almoços, atividades com foco no fortalecimento da preservação ambiental, do companheirismo e do objetivo de servir a humanidade, missão maior de Lions Internacional.