14 pedras de crack e uma cápsula com cocaína apreendidas no Santa Cruz

CARATINGA – Na noite desta terça-feira (2), a Polícia Militar apreendeu 14 pedras de crack e uma cápsula com cocaína na Rua Muriaé, Bairro Santa Cruz. Uma pessoa acabou detida suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar avistou Davison Gleik Gomes Rodrigues dos Santos, 25 anos, mais conhecido como ‘Fuminho’, sentado em cima de um muro. Ao perceber a aproximação da viatura e que seria abordado, ele deixou o local.

Diante da suspeita, os militares realizaram buscas no local e encontraram, abaixo do muro, 14 pedras de crack e uma cápsula contendo cocaína. Em seguida, os militares localizaram Davison e efetuaram sua prisão. Conforme a PM, o rapaz possui vários registros por envolvimento com o tráfico de drogas, “e todas aos noites ele é visto no mesmo local, aguardando contato de possíveis usuários de drogas”.

O suspeito foi preso e levado para Delegacia de Polícia Civil.