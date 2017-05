PAINEL 03-05-2017

Reforma previdenciária

Na reunião de ontem da Câmara, o representante do Sindicato dos Comerciários de Caratinga e Inhapim, Gregório Simcinschi Filho, usou a tribuna livre para pedir a criação de uma comissão para procurarem políticos do alto escalão que votaram a favor da reforma e mostrar a eles que a classe trabalhadora está sofrendo.

Aceitação

O vereador Dênis disse que o sindicato pode contar com seu apoio e ressaltou que realmente com a reforma muitos trabalhadores serão prejudicados, inclusive do campo. O vereador Rominho também demonstrou seu apoio

José Cordeiro

O vereador José Cordeiro disse que é uma vergonha o que está acontecendo no país e ressaltou que é preciso fortalecer esse movimento contra esta reforma. “Michel Temer começou a retaliar deputados que votaram contra a reforma, é absurdo, tudo se combina na calada da noite e nós brasileiros temos que aceitar. Sou contra a reforma da previdência e trabalhista da forma que está. O brasileiro tem que parar de comer churrasco no final de semana e ir para a luta, antes que seja tarde”.

Falta de sinal

O vereador Mauro pediu que se resolva o problema do Bairro das Graças e também do Conjunto Habitacional Cândido Placides que não possuem sinal de telefonia celular. Realmente para quem mora nesses dois locais é impossível se comunicar, caso não tenha o telefone fixo. E no Bairro das Graças se agrava ainda mais, pois agora o PAM funciona no Casu, que fica lá.

Johny

Johny voltou a falar do projeto onde pediu a proibição da venda de bebida alcoólica na rodoviária e entrou com pedido de providência pedindo policiamento durante 24 naquele local.

Polícia Militar

O major Márcio usou a tribuna, representando o tenente coronel Sérgio Renato que está em viagem. O oficial da PM, disse que conhecendo a realidade da cidade, percebe que tem movimento noturno, mas em determinada hora vai se acalmando e as pessoas que querem ficar até mais tarde vão para a rodoviária, onde o existe o atrativo de funcionar 24h e também vender bebida alcoólica. O major disse que a PM está tentando uma sala na rodoviária para se fazer mais presente, mas afirmou que policiamento 24 horas não é possível, diante de tantas outras necessidades. Além disso, a PM faz policiamento na zona urbana e rural durante 24h.

Ranulfo

O procurador geral do município, Ranulfo também usou a tribuna, disse que o executivo aguarda a tramitação do projeto na Casa, mas disse que como cidadão é a favor do projeto do vereador para que não se venda bebida alcoólica na rodoviária das 18h às 6h.

Guerra

Guerra disse estar feliz por estar entrando, mas ao mesmo tempo triste por estar sendo substituindo um vereador que acabou “tropeçando”. O vereador disse que é preciso levantar a cabeça e pedir a Deus para que todos consigam trabalhar por uma cidade melhor.

Tapa buracos

Ontem o vereador Diego usou a tribuna para dar a notícia que na próxima semana já começa na cidade a operação tapa buracos. Uma boa notícia para a população que já não suporta trafegar em meio a tantas crateras em toda a cidade.