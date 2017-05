Vereador Guerra substitui Sérgio Condé e toma posse

CARATINGA – O vereador Sebastião Inácio Guerra (PROS), tomou posse na noite de ontem, substituindo Sérgio Antônio Condé, afastado pela justiça, investigado pela prática de corrupção passiva e concussão, em 2015 e 2016, quando era presidente da Câmara Municipal. O vereador leu o termo de posse e em seguida assumiu sua cadeira no legislativo.

Antes de usar a tribuna, quebrando o protocolo, Guerra pediu que o pastor da igreja que congrega, a Nova Vida, fizesse uma oração pedindo a Deus por todos os vereadores.

Guerra disse que não ficou surpreso com a convocação, pois estava acompanhando através da mídia todos os assuntos da Câmara e ressaltou estar satisfeito por assumir uma cadeira no legislativo. “Estou feliz, agradecido a Deus e à sociedade, sou suplente com 402 votos, Caratinga pode aguardar que terá um vereador que gosta de trabalhar, não sou situação, nem oposição, sou Caratinga”.

Ainda segundo o vereador Guerra há uma necessidade de mais movimento em Caratinga por parte da Câmara. “Temos que trazer mais seriedade para esta Casa, visitar Caratinga num todo, são dez distritos, cinco povoados, quase 90 mil habitantes que esperam por esta Casa. Desejo sorte ao Serginho, pois toda ventania passa”.

AFASTAMENTO

Além da suspensão do cargo de vereador até o final do processo, a Justiça acatou o pedido do MPMG de sequestro de R$15 mil da conta bancária do réu para indenização das vítimas que tiveram que repassar parte do seu salário ao político, bem como o de busca e apreensão na casa do vereador e na Câmara Municipal. Os mandados foram cumpridos no último dia 18 de abril, tendo sido apreendidos celulares e

computadores. O acusado foi proibido, também, de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas, as testemunhas do processo e os familiares dessas pessoas, devendo manter distância de 300 metros delas.

O DIÁRIO DE CARATINGA tentou contato com Serginho por telefone para saber como está sua situação, se já entrou com recurso, porém sem sucesso.