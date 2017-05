Copa Distrital começa com ‘chuva’ de gols

CARATINGA – Teve início no último no último domingo (30/4), a edição da Copa Distrital 2017. O torneio reúne 16 equipes nas categorias Aspirantes e Titulares. O atual campeão na Divisão Titular, o Dom Lara, foi até o Distrito de Santa Luzia e venceu a equipe do Palmeiras por 3×1. Mais cedo, na categoria Aspirante, o placar foi bem semelhante. O Esporte Clube Dom Lara derrotou o Palmeiras de Santa Efigênia pelo placar de 3×0.

Os jogadores dos dois times elogiaram a Prefeitura de Caratinga pela realização da Copa Distrital e agradeceram o apoio da Superintendência Municipal de Cultura e Esportes. Anderson José de Almeida é o técnico do Palmeiras de Santa Efigênia. Ele disse que a Copa Distrital sempre foi o grande campeonato da região de Caratinga. “Tá muito boa a Copa (Distrital) e cada vez evoluir para melhorar cada dia mais. Quanto mais melhorar para os clubes, mais clubes vão querer entrar (no torneio)”.

José Júnior Santiago fez um dos gols da vitória do Dom Lara. Ele também elogiou o enalteceu a organização da Copa Distrital – Edição 2017. “É um evento muito bonito. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar trabalhando e disputando esse campeonato. É um lazer que a gente tem. Dia de domingo tem que ter um campeonato, tem que ter esporte”. O técnico do Dom Lara na categoria Aspirante, Whederson Lopes, o ‘Dedel’, disse que o torneio entre equipes dos distritos de Caratinga começou diferente. “Organizada. Isso só tem a abrilhantar a competição”.

O superintendente de Cultura e Esportes da Prefeitura de Caratinga ressaltou o apoio oferecido pelo Prefeito Welington Moreira. Os dirigentes de clubes da Copa Distrital que solicitaram material esportivo receberam bolas e redes. Clayton Rocha acredita que o próximo passo é melhorar a estrutura física dos campos de futebol onde as partidas são realizadas. Ele afirmou que a previsão é que a Copa Distrital seja encerrada no final do mês de junho.