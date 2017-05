Inovação no curso de Administração da UNEC

Professor utiliza a música para fixar os conceitos do Marketing

CARATINGA – Na última quarta-feira (26/4) os alunos do 7º Período de Administração da UNEC – Centro Universitário de Caratinga – tiveram uma aula diferente, quando puderam fixar os conceitos de Marketing recebidos nas últimas aulas, através da música. O professor Eugênio Maria Gomes – colunista do DIÁRIO DE CARATINGA – utilizando-se da música “Casinha Branca” – de autoria de Gilson Vieira e interpretada por cantores como Maria Bethânia, Peninha e Roberto Carlos – fez uma paródia a partir dos conceitos de Marketing. Na versão apresentada pelo professor, toda a letra foi substituída e as estrofes e o estribilho versaram sobre mercado, consumidor, satisfação, produtos, serviços etc. O estribilho, por exemplo, cuja letra original é “Eu queria ter na vida simplesmente / um lugar de mato verde / pra plantar e pra colher / Ter uma casinha branca de varanda / um quintal e uma janela / para ver o sol nascer”, transformou-se em “Eu preciso aplicar bem o conceito / utilizar os Ps do marketing / Com critério e atenção / Ter uma pesquisa boa de mercado / definir bem a estratégia / vender primeiro a emoção”.

Para a aluna Patrícia Freitas, a aula foi muito interessante. “Mais que uma aula diferente tivemos uma aula extremamente produtiva. Os conceitos do Marketing ficaram gravados, para sempre, em nossa memória. A todo momento a música vem à minha mente e eu relembro a letra, que na verdade são conceitos da disciplina. Foi muito bom”, registra Patrícia. A aluna Maria de Lourdes F. Mendes, a “Malú” fez o acompanhamento com o violão. “Quando o professor Eugênio pediu para eu trazer o violão e ensaiar a música “Casinha Branca”, não podia imaginar que cantaríamos Marketing. Foi muito legal e muito importante para fixar os conceitos de uma disciplina tão complexa como o Marketing, mas extremamente importante para a nossa profissão”, informa a aluna.

“O professor Eugênio é conhecido pelas diversas atividades que implementa em suas aulas, sempre inovando com práticas, musicas, filmes ou levando profissionais que já atuam no Mercado, para levar suas experiências aos alunos. Sua atuação está bem dentro dos objetivos da coordenação do curso, buscando inovar cada vez mais”, registra o professor José Carlos Moreira, coordenador do curso de Administração da Unec.

“Mais importante que encher os alunos de conteúdo é fazer com que internalizem as informações e sejam, também, processadores, construtores e propagadores do Conhecimento. Tenho a certeza de que eles jamais se esquecerão de que o Mercado é altamente volátil, que os seus desejos precisam ser atendidos e o consumidor, mais que satisfeito, precisa ser encantado pelos produtos e serviços que lhe são oferecidos”, registra o professor.