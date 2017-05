Lançado o segundo volume da série literária “Obreiros em Tempo de Articulação”

Equipe da Funec coordenou o evento, em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE – No último sábado (29/4) aconteceu em Belo Horizonte, na sede do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais, o lançamento do segundo volume da série literária “Obreiros em Tempo de Articulação – Literatura do GOB-MG”, organizado pelo professor e escritor Eugênio Maria Gomes – colunista do jornal DIÁRIO DE CARATINGA – prefaciado pelo grão-mestre honorário do GOB-MG, Amintas de Araújo Xavier e escrito por 44 autores, residentes em diversas partes do país, vencedores do II Concurso Literário do GOB-MG, aberto aos maçons regulares do Brasil, às suas esposas e filhos.

AUTORES

Participaram como autores deste volume: Adenilson Souza Cunha Júnior, Afrânio Moraes de Oliveira, Alessandro Carvalho de Sousa, Alexandre Julião Dias, Amintas de Araújo Xavier, Antônio Pereira da Silva, Carlos José Pereira de Oliveira, Celso Ricardo de Almeida, Cléscio Galvão, Danilo Bruno Louro de Oliveira, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, Elias Cardoso da Trindade, Ezio Leonardo de Melo Marques, Flávio de Abreu Radamarker, Franklin dos Santos Moura, Gil Ferreira de Mesquita, Gladiston Geraldo Bastos, Gladiston Tassar de Almeida, Guilherme Augusto Vieira Dib, Jayme Ferreira de Oliveira, João Batista

de Azevedo Júnior, José Antonio de Mattos, José Ronaldo Viega Alves, Joséllio Medeiros de Freitas Carvalho, Juliano Cézar Sasseron, Júlio César Ferreira, Luan Francisco Magalhães Claudino, Lucio Flavio Baioneta Junior, Marcelo de Melo Gomes, Márcio Antônio Aparecido Santana, Marcus Vinicius de Mello Pinto, Maria Carolina Fernandes Oliveira, Mariana Solis Corrêa, Mayara Medeiros de Freitas Carvalho, Milton Roberto de Castro Teixeira, Milton Yoshio Narita, Reinaldo Sérgio Garcia, Rocelito Paulo Pinto, Rodson Silva Morais, Rogério Vaz de Oliveira, Sócrates José de Queiroz dos Santos, Thales Alves Aguiar, Thiago Ribeiro de Carvalho e Walber Gonçalves de Souza.

AUTORIDADES

Várias autoridades marcaram presença no evento, entre elas Eduardo Teixeira de Rezende, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais; Cláudio William Alves, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais; Amintas de Araújo Xavier, grão-mestre honorário do GOB-MG; Celso Rafhael, presidente da PAEL – Poderosa Assembleia Estadual Legislativa do GOB-MG; Marcos Alves Barbosa Neto, conselheiro do GOB-MG, além de Eugênio Maria Gomes, grande secretário de Educação e Cultura do GOB-MG organizador da obra. “O primeiro volume da obra versou sobre “Educação e Cidadania”. Este segundo volume traz como tema central a “LIBERDADE DE EXPRESSÃO”, um valor importante para a democracia e que a Maçonaria defende, sempre, com o entendimento de que ele prevaleça revestido pela responsabilidade de seu uso. A Maçonaria, em sua caminhada em favor da Liberdade, da Igualdade e da Fraternidade, sempre se posicionou contra a mordaça que impede o homem de ser livre, de poder se expressar sem medo, porém, com responsabilidade”, registrou Eugênio Gomes.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

De acordo com Eduardo Teixeira de Rezende, a Liberdade de Expressão é muito mais que um conceito para a maçonaria. “Para nós, a Liberdade de Expressão é um direito que precisa ser exercido por todos, não apenas pelos maçons, mas por toda a humanidade. Queremos registrar os nossos parabéns ao professor Eugênio Maria Gomes, membro da Ordem, membro da nossa equipe do GOB-MG e funcionário da Funec, uma das instituições mais respeitadas de todo o Leste de Minas, eficientemente dirigida pela querida D. Miriam Mangelli, com o apoio de pessoas como os professores Antônio Fonseca da Silva, José Aylton de Mattos, José Lacerda da Cunha, Monir Ali Saygli e Eugênio, a quem agradeço por colocar a maçonaria mineira na condição de quem, além de produzir, socializa o conhecimento, através do livro. Também parabenizo os autores e agradeço à equipe que veio de Caratinga para nos brindar com este maravilhoso evento”, afirmou o Grão-Mestre.

Para Amintas de Araújo Xavier, grão-mestre honorário do GOB-MG e pessoa ligada à Literatura, sendo inclusive membro de Academias de Letras, um momento tão importante como o de o lançamento de uma obra literária, merece festa, face à importância do livro e da leitura. Para ele, o momento é, também, de reconhecimento. “Por uma questão de justiça e, acima de tudo, por uma questão de Gratidão, rendo minhas homenagens ao Poderoso Irmão Eugênio Maria Gomes, o grande artífice e grande maestro desse hercúleo trabalho literário, ora legado às comunidades maçônicas de Minas Gerais e do Brasil”, registrou o prefaciador da obra. Também o Grão-Mestre Adjunto, Cláudio William fez uso da palavra, parabenizando os autores e o organizador da obra, registrando que o objetivo da série literária “Obreiros em Tempo de Articulação – Literatura do GOB-MG”, estava mantido neste segundo volume, qual seja o de propiciar a discussão pelas Oficinas, de todo o Brasil, de importantes e emergentes temas nacionais, ultrapassando as fronteiras das Lojas chegando ao conhecimento da comunidade.

A solenidade contou, também com a participação do chefe de gabinete do GOB-MG, Omar Magalhães, que funcionou como Mestre de Cerimônias; do autor Rogério Vaz de Oliveira, que fez a invocação ao Grande Arquiteto do Universo e do autor Cléscio Galvão, que falou em nome de todos os autores. Na oportunidade, Eduardo Teixeira de Rezende e Cláudio William Alves, grão-mestre estadual e grão-mestre estadual adjunto do GOB-MG, respectivamente, homenagearam os autores do segundo volume da série literária “OBREIROS EM TEMPO DE ARTICULAÇÃO – LITERATURA DO GOB-MG”, entregando aos mesmos as Placas personalizadas e Certificados de vencedores do II Concurso Literário do GOB-MG. Em seguida, o organizador da obra, Eugênio Maria Gomes, recebeu a homenagem do GOB-MG, através da Placa “Organizador do II Concurso Literário do GOB-MG e do segundo volume da série “Obreiros em Tempo de Articulação””.

O evento foi organizado por uma equipe de colaboradores da Funec – Fundação Educacional de Caratinga – e contou com a participação especial da cantora Lorena Soares, muito aplaudida por todos, tendo recebido dos participantes vários convites para eventos, na capital e em outras cidades de Minas. Solange Araújo liderou a equipe responsável pela organização e pelo Cerimonial do evento, que contou com a participação de Morena Gomes Pena, Patrícia Costa Freitas, Isabelle Araújo Bueno Guzella, Alfredo Sousa Pena, Noélia Bomfim, João Batista, Custódio Neto, João Victor Ribeiro Gomes, José Carlos Metal, Lorena Soares e Edineia Soares Calixto.