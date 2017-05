Acusado de estupro preso em São João do Oriente

DA REDAÇÃO – Obedi de Barros Souza, 37 anos, foi preso no último sábado (29/4) acusado de estupro. O crime aconteceu no Bairro Bela Vista, em São João do Oriente.

De acordo com a vítima, 19, Obedi entrou em sua casa pulando pela janela e agrediu o seu namorado com uma paulada e ordenado que ele corresse. Em seguida, tomou a vítima pelo pescoço e ameaçou matar seu filho, de apenas um ano. Após a ameaça, o suspeito jogou a jovem ao chão, riscou o seu rosto com faca e cometeu o estupro. Depois, ele pegou o telefone e dinheiro da vítima e fez novas ameaças, dizendo que a mataria caso contasse para alguém.

A PM fez rastreamento e conseguiu prender o suspeito, que foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.