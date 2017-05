Homem é esfaqueado em Pingo D’Água

Vítima teria mexido com uma mulher e o marido não gostou

DA REDAÇÃO – Na última sexta-feira (28/4), uma confusão em um bar, localizado na Rua Juca Maria, Bairro Santo Agostinho, Pingo D’Água, terminou com Jhones Pereira dos Santos, 29 anos, esfaqueado e Marco Antônio Firmino, 26, preso por tentativa de homicídio. O desentendimento aconteceu após a vítima ‘mexer’ com a mulher do suspeito.

A Polícia Militar foi acionada por funcionários do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, que relataram que Jhones deu entrada com ferimentos provenientes de golpes de faca. Os militares fizeram levantamentos e foram informados que a vítima havia discutido com Marco Antônio e que discussão aconteceu em um bar e o suspeito desferiu os golpes em Jhones.

A PM fez rastreamento e localizou o suspeito Marco Antônio, que confessou a autoria do crime, mas alegou que Jhones teria mexido com sua mulher, faltando com respeito, então ele deu três facadas na vítima. O dono do bar também foi ouvido. Ele contou que estava nos fundos do estabelecimento quando ouviu a confusão; ao verificar, viu Marco saindo com uma faca na mão e Jhones tinha a mão ao peito e sangrava. O dono do bar também acompanhou o atendimento à vítima feito no pronto socorro de Pingo D’água.

Marco Antônio foi preso e levado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Até o final dessa edição, Jhones permanecia internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Márcio Cunha e seu estado era considerado estável.