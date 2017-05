Moto atropela pedestre em Santa Bárbara do Leste

Ocupantes do veículo também ficaram feridos

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um atropelamento foi registrado na noite de segunda-feira (1) no km 554 da BR-116, em Santa Bárbara do Leste. O acidente deixou três pessoas feridas: o pedestre e os dois ocupantes da motocicleta.

A moto era conduzida por Aparecida Lourdes Mendes, 39 anos, e Ailton Benedito Siqueira, 43, viajava na garupa do veículo. Aparecida teria tido a visão ofuscada por um farol de um automóvel que veio na direção contrária. Ela perdeu o controle da direção da moto e atropelou o pedestre Daniel Lucas Celestino, 21, que caminhava no acostamento da rodovia.

Aparecida teve escoriações e apresentava suspeita de fratura numa das pernas. Ailton também sofreu escoriações e tinha suspeita de fratura na clavícula. Já Daniel teve cortes na face, além de escoriações.

O socorro foi feito pelos bombeiros Anjos de Resgate, que encaminhou as vítimas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.