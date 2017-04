Maior competição escolar do país tem início amanhã

Caratinga será cidade-sede microrregional dos dias 29 de maio a 4 de junho

DA REDAÇÃO- Amanhã, os alunos-atletas de 12 a 17 anos dão a largada na disputa dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). A competição classifica os campeões para os Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e para as Paralimpíadas Escolares, etapas nacionais que contam com a participação de representantes de todo o Brasil.

Trata-se de uma realização do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp) e Educação (SEE), que conta com três etapas. A primeira delas, a microrregional, será realizada em 49 cidades do estado, de 1º de maio a 18 de junho. Caratinga será cidade-sede da Regional Vale do Aço, dos dias 29 de maio a 4 de junho.

Após essa fase, os atletas e equipes classificados disputam a regional em outras seis sedes, de 10 a 15 de julho. A última etapa, a estadual, acontece de 31 de julho a 5 de agosto, com disputas nas modalidades coletivas, individuais e paralímpicas. Para participar das etapas organizadas pelo Governo de Minas Gerais, os municípios são os responsáveis por fazerem seletivas com escolas locais públicas e privadas.

Nesta edição as modalidades em disputa são: atletismo, atletismo paralímpico, badminton, basquete, bocha, ciclismo, flagfootball, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica artística, ginástica rítmica (feminina), ginástica de trampolim, goalball, handebol, judô, judô paralímpica, luta olímpica, natação, natação paralímpica, parabadminton, peteca, rugby, skate, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol de praia, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino. As modalidades de flagfootball, parabadminton, rugby e skate acontecem em caráter de demonstração.