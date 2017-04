CESEC realiza segunda edição do ‘Chá Literário’

CARATINGA- OCentro Estadual de Educação Continuada de Caratinga (CESEC) Professor Celso Simões Caldeira promoveu, na última quinta-feira (27), a segunda edição do ‘Chá Literário’.O evento coordenado pelo diretor Romeu Miranda Júnior aconteceu salão de eventos da escola, com o objetivo de promover os alunos, professores e funcionários da escola que são escritores. Alguns deles têm até mesmo artigos, contos, poesias e crônicas publicadas.

Participaram como escritores convidados, Hélio Amaral, Bodan, Fernando Campos, Ronaldo Batista de Almeida, Marta Miranda, Ivanir Faria, Cátia de Sena, Paulinho Teixeira, Noé Neto e Dora Bomfim. Familiares e amigos dos escritores também marcaram presença.

O diretor Romeu Miranda comenta que o projeto traz incentivo e conhecimento aos alunos, garantindo ainda a troca de experiência com os professores. “É uma oportunidade que a gente tem de oferecer aos alunos um pouco da importância de ler, porque através da leitura ele vai ter além do conhecimento, aprender a argumentação através da escrita, porque um bom leitor se torna também um bom escritor. Passa a praticar. Essa ação faz parte de um projeto nosso que começou o ano passado, o ‘Vivendo e Aprendendo-Leitura na Praça’. Todos os funcionários, professores da escola se engajaram, porque o aluno merece, ele é o nosso foco maior. A gente precisa ler para ele o melhor para que ele seja um bom cidadão, leitor, entendedor. Nada mais que mostrar para ele que a escola está aqui para servi-lo e o aluno tem que estar sempre focado no objetivo principal que não é simplesmente a sua formatura, mas o conhecimento que provém disso”.

A bibliotecária Marcela Soares da Silveira Souza explica que a intenção é valorizar os escritores e estimular a leitura. “No ano de 2016 surgiu a necessidade de estarmos resgatando um pouco da literatura, dentro de um projeto da escola. Daí surgiu a necessidade de resgatar o valor da literatura e, bem como, valorizar o nosso grande amigo livro. Neste ano, estamos já no segundo chá literário, só que o objetivo agora é a gente ressaltando à frente alunos e professores do CESEC que são escritores, só que ficavam apagados, só no papel. Estamos apresentando à comunidade esses escritores que temos aqui dentro da escola e também filhos de professores que são também escritores. O aluno Sebastião Soares, o ex-aluno João Batista; Ana Laura, que é filha da bibliotecária Marcela; Neuber Júnior, que é um escritor também, filho da professora de Português Cíntia; Rafael, que é filho da professora Renata, que também é escritora; a professora Letícia, de Geografia; o professor José Roberto e a secretária da escola, que também é escritora, Denise; o professor Ronaldo, de Inglês”.

Sebastião Soares Martins, 70 anos, é aluno da escola. No projeto, ele viu uma grande oportunidade de mostrar seu trabalho, que até então, não tinha sido revelado ao público. “Na verdade sou aspirante a escritor. Escrevo há muito tempo, só que errava muito o português porque eu só tinha até o quarto ano. Então, era muito erro de pontuação e ainda continua um pouco. Escrevia no computador e ia guardando. Depois que comecei a estudar aqui, sempre pediam para fazer uma redação, o Romeu viu e me convidou para participar de um concurso da Academia Caratinguense de Letras. Estou me sentindo até honrado de estar classificado no meio de tantas pessoas notáveis da literatura. Fico muito gratificado com isso. É um incentivo, os alunos às vezes não participam por medo e eu acho que o medo que atrapalha a pessoa, porque a gente só aprende errando. Sem dúvida, se não errar não aprende”.

Ronaldo Batista de Almeida é professor de Inglês e também participou do evento. Ele acredita que o projeto se torna uma importante ferramenta para o aprendizado. “É uma satisfação imensa. Uma homenagem aos escritores da própria escola e a gente espera que esse evento tenha um significado muito grande para as pessoas que estão aqui presentes e que no próximo ano possamos ter outro chá ainda mais significativo do que esse”.