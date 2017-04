Psicologia Médica: Uma ciência para a Saúde

*Ricardo Luis Aguiar Assis

Psicologia Médica é um campo da área de Saúde que exige uma formação interdisciplinar dos profissionais em sua formação assim como na atuação. A Psicologia Médica diferencia da Psicologia Hospitalar principalmente nos conhecimentos embasados pela biologia humana, na bioquímica e psicofarmacologia como instrumentações técnicas importantes para a atuação interdisciplinar com a equipe de saúde.

Diversas contribuições atuais vieram da Psicologia Médica, como o avanço do entendimento das psicopatologias assim como o desenvolvimento de intervenções mais assertivas para o tratamento dos pacientes. A partir do final do século XX, a psicologia intensificou sua atuação relacionada à saúde biológica, sendo, então, incluída na clínica em saúde mental, favorecendo a entrada de profissionais na promoção as da saúde mental e na relação interdisciplinar entre profissionais como psiquiatras e neurologistas.

As contribuições técnicas mais recentesna psicologia médica relacionam-se na identificação de áreas responsáveis por processamentos mentais relacionados a comportamentos através de exames neuropsicológicos e neuroimagens em conjunto com potenciais evocados auxiliando reabilitação de pacientes que sofreram acidentes vasculares encefálicos, portadores de doenças neurodegenerativas e também no acompanhamento em neurocirurgias deliciadas.

A Psicologia Médica em países como Estrados Unidos, Inglaterra, Canadá possuem um status de ciência clinica estabelecido e reconhecido como um campo independente de grande importância para a interação com áreas psiquiátricas, neurológicas e ciências da mente. No Brasil, as discussões sobre a atuação psicológica terem como base a ciências humanas ou ciências de saúde ainda são conflitantes, o que prejudica o desenvolvimento e contribuições da Psicologia Médica, pois essa área de conhecimento é essencialmente uma psicologia voltada para a saúde dos indivíduos e suas relações contextuais na promoção da qualidade de vida.

*Ricardo Luis Aguiar Assis, Professor do Curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga

