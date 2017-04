Os filtros de Sócrates: Reaprendendo a dizer Não!

Eugênio Maria Gomes

Sócrates, o grande filósofo, era reconhecido por sua sabedoria. Certa vez, ao ser interpelado por um seu conhecido que queria lhe contar algo sobre um amigo comum, Sócrates, antes que o conhecido começasse a falar, pediu a ele que submetesse sua fala aos três filtros: o da Verdade, o da Bondade e o da Utilidade.

O contexto em que se passou esse evento era bem diverso, porém perfeitamente adaptável e pertinente ao assunto que desejo abordar hoje.

Trata-se da enorme dificuldade que temos em dizer Não! O “Não” significa negativa, negação, contrariedade, rejeição e recusa. Na nossa cultura criou-se uma verdadeira adoração pelo “Sim”. Aprendemos que devemos sempre dizer “Sim”. Aprendemos que devemos sempre estar prontos a ceder, a conciliar, a calar, a aceitar. Percebam como as crianças, enquanto não forem devidamente “educadas”, dizem “Não” com uma facilidade enorme. Vamos dormir? “Não quero… estou vendo TV!” Vamos comer? “Não quero, estou brincando…!” Coloque essa roupa! “Não quero essa, quero a outra” … E por ai em diante.

Essa atitude normalmente é vista como mal criada, teimosa, feia etc. Obviamente, que muitas vezes é isso mesmo, porque a criança ainda não entende nem aceita uma série de obrigações e condutas que a vida em sociedade exige e nos impõe. No entanto, analisando psicologicamente a situação, percebe-se que ela está apenas colocando as suas prioridades, seus desejos, sua agenda e o seu interesse em primeiro lugar. Isso é egoísmo? Egocentrismo? Depende da situação…

Quantas vezes alteramos nossa agenda, e nossos outros compromissos, devido a um convite de ultima hora, que nada vai acrescentar a nós, apenas para não dizer “Não posso”. Quantas vezes nos sobrecarregamos de trabalho apenas porque não conseguimos dizer “Não quero” aquele convite para uma nova tarefa, que na maioria das vezes nada tem a ver com nosso projeto de vida? Quantas vezes sacrificamos nosso convívio familiar, nosso lazer, nosso ócio criativo apenas para atender um chamado de alguém, para tratar de um assunto menos importante? Seria isso, egoísmo? Às vezes sim, mas na maioria delas, trata-se apenas de falta de foco, falta de capacidade de priorizar o que de fato nos importa, falta de planejamento de vida. Falta de capacidade de dizer “Não” sem medo de magoar, sem necessidade de ser sempre afável e solicito, sem necessidade de sempre ser “bem aceito” por todos.

Talvez, uma boa maneira de distinguirmos se nossa atitude é egoísta ou não, seja utilizarmos os filtros de Sócrates. Aquilo que nos pedem é bom para nós? É bom para a sociedade? Se for bom apenas para quem pede, de fato será útil e necessário para ela, ou se trata apenas de um capricho e de uma maneira de ela se furtar às suas próprias obrigações e burlar sua incompetência em resolver os próprios problemas ou em suprir suas próprias necessidades? Aquilo que nos pedem contraria os nossos valores, os nossos princípios? Aquilo que nos pedem será útil para nossos projetos de vida, nossas prioridades, nosso planejamento de vida? Vai acrescentar algo de bom, verdadeiro e útil para mim? O preço que vou pagar em trabalho, desgaste físico e emocional compensa? As pessoas que vou desapontar vão compreender minha opção? Estou dizendo “sim” embora o pedido não tenha passado por nenhum dos filtros, apenas para ser bem visto e não desapontar aquela pessoa? Todas essas perguntas devem ser respondidas antes de dizermos “Sim” ou “Não”!

Se dissermos “Sim”, apenas para não desapontar as pessoas ou desagradar uma parcela da comunidade, devemos repensar nossa atitude diante da vida que queremos para nós e do mundo que queremos ajudar a construir. Se dissermos “Não”, apenas porque não queremos mais coisas a fazer ou mais trabalho ou até novos desafios, ou ainda porque não queremos ser solidários com o sofrimento alheio, de fato podemos estar sendo egoístas… Se dissermos “Sim”, apenas porque é mais fácil e porque vai nos poupar de desgaste pessoal ou social, podemos estar vivenciando vícios de caráter…

Dizer “Não” também é necessário. Mesmo que de início nossa atitude pareça grosseira, rude, mal educada ou até egoísta. Dizer “Não”, muitas vezes, é um ato de coragem, de responsabilidade, de maturidade e de Amor. Só quem ama, de verdade, a si mesmo e aos outros, é capaz de dizer “Não”. Quem ama diz não ao filho, quando ele envereda por caminhos, por vícios e por comportamentos que vão feri-lo. Quem ama diz não ao Amigo, quando ele comete erros, injustiças, pré-julgamentos, preconceitos ou desvios de caráter. Quem ama deve sempre dizer “Não” a tudo aquilo que pode prejudicar o ser amado. Isso é um ato de Amor verdadeiro. Amar não é dizer sempre “sim” e aceitar tudo passivamente. Isso é Resignação, não é Amor!

Quem é responsável diz “Não” aos erros profissionais que podem colocar em risco a vida e a saúde dos outros. Deve dizer “não” aos trabalhos mal feitos, às tarefas mal cumpridas, à falta de capricho, de atenção, à mediocridade e à mesmice, à falta de comprometimento e de compromisso com a profissão e o trabalho.

Quem é maduro diz “Não” aos convites impertinentes, aos telefonemas fora de hora, aos “zaps” insistentes, e aos “emails” inconsequentes. Diz “não” às fofocas, à maledicência, diz “não” aos caprichos.

Quem é corajoso, diz “Não” à corrupção, ao crime, à violência, à falta de Ética, à maldade, à guerra, ao desperdício, à ganância, à inveja, à cobiça e à mentira.

Dizer “Não” é necessário. É assim que se corrigem desvios, assédios e abusos. Algumas vezes, o preço a pagar ao dizer “Não” será bem alto, mas não tão alto quanto aquele que se pagará ao dizer um “Sim” quando deveríamos ter dito “Não”!

Mesmo para os não Cristãos, sempre é oportuno lembras as lições do Cristo. Ele disse “Não” à tentação do demônio em lhe conceder benesses durante os quarenta dias de jejum no deserto. Perdoou a adúltera, mas lhe disse para “não pecar mais”. Na Cruz disse “Não” pela última vez, negando utilizar seu Poder para sair daquele tormento, suportando com Altivez Divina o preço por ser fiel aos seus princípios e ao seu destino. Em todas essas ocasiões era muito mais fácil dizer “Sim”… Maria, por outro lado, disse “Sim” ao chamamento do Altíssimo, fiel e confiante no Amor divino, quando era muito mais fácil dizer “Não”, livrando-se de todo o sofrimento que estava por vir…

Então, “Com os amores na mente, com as flores no chão, com a certeza na frente, com a história na mão, com a virtude presente, digamos Sim, mas também digamos Não!

Eugênio Maria Gomes é escritor, professor, diretor da Unec TV e pró-reitor de Administração do Unec – Centro Universitário de Caratinga. Membro da Assembléia da Funec – Fundação Educacional de Caratinga, do Lions Itaúna, do MAC- Movimento Amigos de Caratinga, da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga e das Academias de Letras de Caratinga e Teófilo Otoni. É o Secretário de Educação e Cultura do GOB-MG.