PAINEL 30-04-2016

Café

Na semana que passou, as cotações do café em Nova Iorque trabalharam em baixa até sexta-feira (28), quando os contratos com vencimento em julho próximo fecharam abaixo de US$ 1,30 por libra peso. Na sexta, abriram em baixa, com julho chegando até US$ 1,2875 por libra peso, mas reagiram próximo ao fechamento do pregão, recuperando as perdas da semana e o patamar.

Café II

Apesar de o Brasil estar sem estoques governamentais, com embarques em baixa neste período de entressafra, torrefações locais apontando que o abastecimento de café verde para o setor é crítico e a safra que começamos a colher ser de ciclo baixo, declarações e ações de nossas lideranças e autoridades vão dando confiança aos que apostam em um mercado em baixa de preços.

Café III

A cooperativa de Guaxupé, a maior de café do mundo, ponderou sobre a safra de moca que será colhida neste ano. “No Triângulo Mineiro, a quebra vai ser maior. Já no Sul de Minas é o contrário, assim como nas Matas de Minas uma queda menor”. Mas o movimento não deve impactar no suprimento nacional. Segundo a direção da cooperativa, o estoque particular ainda existente dá segurança de que o mercado interno terá sua demanda atendida, assim como compromissos de exportações.

Colheita

A colheita de café iniciou na santa terrinha e região, mas os volumes são ainda bastante pequenos em virtude da baixa produção nas regiões mais quentes e pelo atraso do benefício do café pelas chuvas que vem ocorrendo na semana. Os comentários são se a produção é baixa por um lado, por outro o peso do moca tem surpreendido por estar bem granado, ano de boa peneira.

Colheita II

Um movimento grande e surpreendente este ano foi a capacitação no meio rural. Os colhedores de café a cada ano se capacitam mais e se percebem no campo que as colheitas estão mais mecanizadas do que manuais. Mérito do setor, mérito do Sindicato Patronal, através de seu presidente Alexandre Correa, e pelos cursos do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural),por intermédio de seu coordenador Samuel Batista.

Colheitas II

Os preços do café tiveram uma queda com a aproximação da colheita, mas alguns analistas acreditam que durante a colheita os preços podem permanecer neste mesmo patamar. O que está deixando a turma do moca apreensiva é se teremos uma colheita com forte pressão de chuvas e humidade, o que sem dúvida terá grande influência nos preços em plena colheita pela qualidade do café.

Agricultura +

Quem comemorou esta semana a liberação de dois projetos para eventos rurais foi o secretário de Agricultura de Caratinga Alcides Leite. O governo estadual, através do edital 001/2017 de chamamento público para concessão de patrocínio a eventos, liberou 60 mil reais para Caratinga, sendo 30 mil para realização da “Feira do Agronegócio e da Cafeicultura” e o mesmo valor “Festa do Café de Santa Luzia”.

Agricultura + II

O secretário Alcides Leite afirmou que o objetivo da Secretaria de agricultura de Caratinga é buscar recursos junto ao Estado e a União em 2018 para realização de festas e eventos rurais em todos distritos de Caratinga,principalmente aqueles que tem associações de produtores instaladas e participantes do PAA. “A experiência do distrito de Santa Luzia com a Festa do Café demonstra a importância dos eventos rurais para fortalecer o amor a terra e a satisfação de ser produtor rural. Temos que apoiar a mais distritos a organizarem aos eventos”.

PAA

Nesta semana o prefeito de Caratinga, Dr. Welington (DEM) estará na capital mineira e receberá do deputado Adalclever Lopes (PMDB) um caminhão para distribuição de alimentos do Projeto de Aquisição de Alimentos (PAA). Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário.

Habitação Rural

Outro projeto que está próximo de virar realidade em Caratinga é o da Habitação Rural. Realizado em 2014 pelas funcionárias da secretaria de Agricultura Sthefany Cristina e Valquíria Lemos e que agora pela intervenção do prefeito Dr. Welington e do deputado Mauro Lopes (PMDB) pode sair do papel. Nesta primeira etapa seriam 23 casas, mas o prefeito e o secretário de Agricultura Alcides Leite já trabalham para uma segunda etapa, contemplando mais 100 casas.

Habitação Rural II

A Caixa Econômica Federal, que financia tantas casas no meio urbano, até que fim prestigiou a turma do campo com financiamento para moradias nas fazendas e sítios. Se nas áreas rurais, que tem bons espaços para construção de moradias e é melhor para se viver, por que não incentivar mais? Do contrário é o crescente o surgimento de favelas em nossas capitais e cidades regionais como Caratinga. Opção para o homem do campo viver melhor com sua família. Lá não precisa comprar um lote caro, é só fazer na fazenda, mais fácil.

Rodoviária

O vereador Johny da Casa do Amparo (PMDB) tramitou na casa legislativa, na última terça-feira (25), o projeto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no terminal rodoviário Carlos Alberto de Mattos. A medida gera polêmica entre os comerciantes locais, mas Johny, que conhece o lado escuro das consequências do álcool, através de seu trabalho social na Casa de Amparo, quer proteger os viajantes e retirar a causa dos males de muita gente que usa a rodoviária apenas para se embriagar nas altas horas.

Bebida e Fumo

Os espaços para os usuários de bebidas alcoólicas e de fumo cada vez estão sendo mais restritos em todo mundo, principalmente para fumantes. Em Caratinga, ao longo da BR-116 já é proibido, na feira, agora na Rodoviária e pelo visto mais locais públicos serão restringidos. Uma vitória dos religiosos e das famílias e uma derrota para indústria do álcool e do tabaco. É só ver nos hospitais de câncer e nas clínicas de recuperação o porquê que a luta só está começando.

CUT

A greve geral convocada pelas centrais trabalhistasnão teve adesão da população. Pelos manifestos em todo Brasil e em Caratinga, o que se percebeu foi que apenas manifestaram aqueles que têm aproximação com os partidos políticos que são apoiados pelos sindicatos, como é o caso do PT e os próprios sindicalistas.

Sindicato

Que os sindicatos são importantes para vida do trabalhador, isso ninguém discute, mas que é óbvio também que os sindicatos estão escravos de partidos políticos e tem boa parte das diretorias corrompidas pelo poder. Com a reforma trabalhista, em que o trabalhador não será mais obrigado a contribuir, é que vereamos quais os sindicatos terão a aprovação da classe trabalhadora para representá-la. Uma avaliação monetária: Quem semeou boas coisas sobreviverá pela sua importância, mas para os demais o julgamento pode ser árduo.

Estrutura do Trabalho

Outra reforma que o Brasil precisa rever com urgência é avaliar sobre a justiça do Trabalho. Será que não seria importante ter uma justiça única??? Pelo que se percebe os questionamentos são crescentes na sociedade sobre a justiça do trabalho. A percepção é que foram promovidos muitos avanços nos últimos anos, mas que também esse setor do judiciário já necessita de reforma urgente, tamanho é o nível de insatisfação.

Reforma Bancária

Por outro lado, o governo há muito deveria fazer a reforma bancária. Os juros pagos pela população no Brasil são pra lá de ofensivos e permissivos. Prender agiotas que cobram 7% ao mês é crime, mas permitir que cartões de créditos, cheques especiais cobrem percentuais acima de dois dígitos ao mês seria o que? Ninguém entende a permissividade se a Constituição tem como teto 12% ao ano.

Apoio a greve geral

Quem apoiou a greve geral do dia 28 nas redes sociais foi o presidente do PT em Caratinga, GilsonEsmael. No Facebook ele postou: “POBRE DE DIREITA: Adivinha quem vai dia 28/04 defender seus direitos: EU, LULA, PT, PCdoB, CTB, CUT, MST, UBES, UEB, UNE e vários movimentos sociais”. Dá-lheJipão, a luta continua.