Alimentação alternativa: mais saúde e menos desperdício

CARATINGA – Sabe quanto o País desperdiça em alimentos todos os dias? 41 mil toneladas, segundo a organização Mudanças Climáticas World Resources Institute (WRI) Brasil. Sabendo que milhares de toneladas de alimentos vão para o lixo todos os dias em território nacional e que a quantia é suficiente para alimentar, na mesma proporção, milhares de famílias que passam fome, nutricionistas e futuros nutricionistas lançaram um projeto para reaproveitamento de alimentos em Caratinga.

De acordo com a coordenadora de Nutrição do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec), professora Brunella Rossoni, o objetivo é “testar receitas que possam reaproveitar tudo de um alimento, como as frutas, e transformar isso numa política de sustentabilidade, como reutilizar cascas de frutas, por exemplos e outros elementos que possam compor uma receita nutricional e que estejam dentro dos padrões exigidos pelas normas de saúde em âmbito cada vez mais amplo”.

A professora completa dizendo que “a sociedade precisa perceber que é possível se alimentar de forma saudável e ainda contribuir com um futuro de mais aproveitamento nutricional em alimentos que são desperdiçados todos os dias”.

A professora de Tecnologia de Alimentos, Kelly Gomes, define que a iniciativa é “uma forma do Instituto Superior de Ciências da Saúde (Incisa), do UNEC, em contribuir com a sociedade onde a fundação está inserida (no caso a Funec); nossos estudos são voltados para melhorar a qualidade de vida regional”.

Pacientes que aguardavam atendimento no CASU participaram de uma degustação desses alimentos alternativos. Tinha geleia de casca de manga, doce de casca de mexerica, geleia de casca de abacaxi, suco de casca de abacaxi com acerola, queijo com baixo teor de sal e suco de maracujá com baixo teor de açúcar. Depois de provar, cada pessoa respondia a um questionário que vai se transformar em uma pesquisa para apontar a aprovação das receitas.

“Um jeito de eu experimentar algo saudável e perceber que posso aproveitar o que sobra na minha casa e ainda aprender que posso ajudar outras pessoas, orientando sobre o que sobra dos alimentos para que possam fazer pratos mais saudáveis”, disse Lucas Timóteo, estudante, que aguardava um parente ser atendido no CASU.

Em uma das degustações, sobre o suco de casca de abacaxi com acerola, a estudante de Nutrição, Célia Fernandes, orientava aos usuários do sistema de saúde do CASU de que “esse elemento presente na alimentação proposta é importante para reposição de cálcio e colágeno, melhorando a pele como em um todo”.