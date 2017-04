Incentivo à agricultura familiar

‘Feira do Agronegócio e da Cafeicultura de Caratinga’ e ‘19ª Festa do Café de Santa Luzia’ serão patrocinadas pelo Governo do Estado

CARATINGA– Conforme já noticiado pelo DIÁRIO, o Governo de Minas Gerais divulgou o resultado do Edital 01/2017 de Chamamento Público para Concessão de Patrocínio a Eventos. Municípios e entidade da região estão entre os contemplados, sendo que dois dos projetos são da Secretaria de Agricultura de Caratinga: a ‘19ª Festa do Café de Santa Luzia’ e a ‘Feira do Agronegócio e da Cafeicultura de Caratinga’, ambas com patrocínio de R$ 30.000.

Para dar mais detalhes sobre a conquista desses recursos e os projetos contemplados, a Reportagem conversou com o diretor de Agronegócio, José Corintho e com o secretário de Agricultura de Caratinga, Alcides Leite de Mattos.

De acordo com José Corintho, o município se preparou, garantindo toda a documentação necessária para aprovação dos projetos. “Foi feita uma reunião pleiteando recursos com o secretário estadual de Agricultura, Pedro Leitão e com o deputado Adalclever (PMDB), inclusive com pedido do Dr. Welington (DEM), que nos falaram sobre a abertura do edital. Em seguida, fizemos uma reunião com a diretora de escola de Santa Luzia e alguns representantes da Associação para a gente fazer um plano de trabalho em conjunto, para podermos captar esse recurso. Foi feito, através da Secretaria de Agricultura, a construção desses dois planos de trabalho, tanto de Santa Luzia, quanto de Caratinga”.

Sobre a aprovação dos projetos, José Corintho destaca que a satisfação da Prefeitura de Caratinga. “Quando saiu o resultado a gente ficou muito contente de saber que todos os dois foram aprovados. A gente dá o mérito para o Dr. Welington e também para o Governo do Estado, através do Pedro Leitão e do deputado Adalclever que nos informou dos prazos, edital, como eram os procedimentos, para evitar ter erros”.

O diretor de Agronegócio ainda ressalta que os dois eventos irão trazer benefícios aos agricultores. Especificamente no caso de Caratinga, a intenção é alavancar a economia e investir na capacitação dos participantes. “A Feira do Agronegócio e da Cafeicultura de Caratinga será mais voltada para os expositores, mostrar novas tecnologias, o agricultor poder diminuir os custos da produção; o produtor estar ciente das tecnologias, os avanços e pode diminuir custos da produção; fazer novas parcerias, interagir com outros produtores. Além de ser um evento de exposição, também de confraternização da família, troca de experiência, alguns cursos de capacitação. E a feira de Santa Luzia é a 19° já a ser realizada, está consolidada e voltada também para a agricultura familiar. Um pouco diferente de Caratinga, mas também, nesse meio da agricultura familiar”.

A Secretaria de Agricultura estuda a melhor data para a realização da ‘Feira do Agronegócio e da Cafeicultura de Caratinga’, de acordo com a disponibilidade e necessidade dos produtores rurais. “Devido ao período de colheita do café, que o produtor está muito envolvido, pensamos no mês de setembro. O próprio secretário de Agricultura é agricultor e ele observou esses prazos. O produtor agora está muito envolvido para participar de festa, então optamos pelo período pós-colheita, quando o produtor já está mais tranquilo, para poder ter uma participação até melhor e também dos comerciantes”, disse José Corintho.

INCENTIVO

O secretário de Agricultura, Alcides Leite de Mattos afirma que os moradores da área rural esperam há muito tempo por eventos, que aliam entretenimento a estratégias da agricultura. “Pela primeira vez Caratinga começa a ter eventos com contribuição do Governo do Estado, mostra que a equipe, tanto em nível municipal como estadual está consolidando uma parceria boa para trazer coisas para Caratinga. É claro que o recurso ainda é pequeno, mas a gente pode fazer boas festas, prestando contas adequadamente, fazendo uma festa que atenda principalmente o anseio da comunidade, tanto de Santa Luzia como de Caratinga; conquistarmos mais espaço no governo do Estado, mais respeitabilidade e assim mais recursos para fazer eventos que venha a contribuir para a autoestima da população rural. A zona rural está carente de eventos e essa carência vem fazendo com que o êxodo rural seja cada vez mais abrangente”.

Para Alcides, estes eventos contribuem para o “amor a terra e a comunidade”, o que faz com que o produtor rural permaneça nos distritos. “Apoiando a agricultura, tanto familiar como agronegócio e o desenvolvimento de Caratinga. Estamos muito felizes com esses dois eventos, quem sabe no ano que vem mais distritos possam ser prestigiados. Temos mais de 20 projetos já instalados tanto no governo federal, quanto estadual e a Secretaria de Agricultura está aí para fazer o elo entre o homem do campo e as autoridades governamentais”.

O secretário finaliza registrando seus agradecimentos. “Temos que fazer alguns agradecimentos, ao diretor de Agronegócio, José Corintho, pela experiência, pelos vários projetos que ele já conquistou para Caratinga, no saneamento rural, na infraestrutura e agora pleiteou uma proposta na parte de eventos. Tenho que agradecer ao Dr. Welington que não mediu esforços de ir até ao deputado Adalclever intervir para que esses recursos chegassem até Caratinga, muitas vezes pleiteados por outros deputados, sem sucesso, mas agora com a firme presença do presidente do Legislativo, tivemos sucesso de conquistar esses eventos. Agradeço também ao secretário de Agricultura de Minas Gerais, Pedro Leitão, a presença dele na Secretaria está sendo fundamental para que os projetos de Caratinga tenham êxito”.