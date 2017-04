Quatro barras de maconha e um automóvel apreendidos no Santa Zita

CARATINGA – No início da madrugada de ontem, a Polícia Militar apreendeu quatro barras de maconha e um automóvel na Rua Dona Zeca Chagas, no Bairro Santa Zita. Um suspeito de ligação com o tráfico foi identificado e está sendo procurado pela polícia.

A PM vinha recebendo inúmeras denúncias referentes ao tráfico de drogas no Bairro Santa Zita e elas apontavam que um indivíduo, conhecido por ‘Patrão’, comandaria o tráfico naquela região. Diante da situação, a PM fez patrulhamento e avistou esse denunciado conversando com outra pessoa. Conforme a PM, ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo. O denunciado correu para a lateral de sua casa e o outro rapaz saiu em direção a guarnição policial.

O rapaz foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. Mas o denunciado não acatou a ordem de parada e fugiu pelos fundos da residência. Um sargento viu quando ele caiu de um muro, que se quebrou quando tentou pulá-lo. Conforme a PM, o denunciado segurava uma sacola, que foi dispensada. Dentro dela haviam três barras de maconha, um celular e uma faca, que foram recolhidos. Porém, o suspeito conseguiu fugir.

Em seguida, os militares foram até a casa do suspeito, onde sua esposa autorizou a entrada no imóvel, mas nada de irregular foi encontrado. Os policiais vasculharam um veículo Hyundai I30 2.0, que pertence ao denunciado, e encontraram outra barra de maconha no banco traseiro.

A droga foi apreendida, enquanto o veículo foi levado ao pátio credenciado. A PM fez rastreamento, mas o suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição