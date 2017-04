Carro capota e enfermeira fica ferida

UBAPORANGA – Um acidente foi registrado na tarde de ontem no km 515,4 da BR-116. Um carro capotou e desceu por uma ribanceira. O veículo era conduzida pela enfermeira Ana Cristina de Oliveira, 31 anos, que ficou ferida.

Conforme informações, Ana Cristina tinha acabado de deixar seu trabalho em São Sebastião do Anta e seguia para Santa Bárbara do Leste, cidade onde reside, quando houve o acidente. A condutora perdeu o controle da direção, o automóvel saiu da pista, capotou e desceu por uma ribanceira.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima se encontrava às margens da rodovia. “Não temos a informação se alguém a auxiliou ou ela mesmo conseguiu subir sozinha pelo barranco. Então a vítima foi imobilizada, feita avaliação e a conduzimos ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga”, informou tenente Franco, dos bombeiros militares.

Tenente Franco observou que apesar da dimensão do acidente, a vítima teve ferimentos considerados leves. “O carro desceu por uma ribanceira bem alta. Pela dinâmica do acidente pode ser observado que o veículo capotou várias vezes. Os dispositivos de segurança funcionaram, pois ela usava cinto de segurança e o airbag foi acionado, sendo fundamentais para resguardar a vítima”, observou o oficial.

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal Fernando Cézar também falou com a imprensa e comentou que, a princípio, as informações dão conta que a enfermeira possa ter cochilado ao volante. Ele também frisou a questão do uso do cinto de segurança e do airbag. “Esses itens ajudaram para que a vítima tivesse lesões consideradas leves comparadas com esse tipo de acidente”, frisou o PRF.