COLUNA ABRINDO O JOGO

América Vôlei: Valeu meninas

A recente criada equipe de voleibol feminino do América de Caratinga, depois de uma ótima participação na etapa AR4 (Campeonato Mineiro) do ano passado; dessa vez foi ainda mais longe, convidada para participar da Copa do Descobrimento em Porto Seguro (BA), competição tradicional com participação de diversas equipes do país e principalmente do nordeste, em comemoração à data de descobrimento do Brasil, as meninas do América Vôlei deram um show em quadra. Vitória sobre equipe de Sergipe na estreia, triunfo contra a equipe de Eunápolis, vitória difícil contra Ilhéus, semifinal contra AABB de Vitória da Conquista e grande final contra a equipe de Porto Seguro, as donas da casa. Apesar da pressão da torcida. Mesmo assim, conquistaram o título de forma invicta sem perder um único set. Ao final, até as adversárias reconheceram a superioridade das americanas. Além disso, levaram destaques individuais com a levantadora Helizangela melhor na posição e melhor saque. Parabéns as meninas pela conquista e pela dedicação. Diretores, funcionários e associados americanos certamente estão orgulhosos de vocês.

Mineiro: Agora é decisão

A decisão do estadual volta a ser disputada pelos dois maiores de Minas. Assim, podemos esperar muito equilíbrio em 180 minutos de futebol. Embora o Atlético tenha a vantagem de jogar por dois empates, não creio jogue com ela embaixo do braço. A equipe tem uma vocação ofensiva natural que lhe obriga a jogar pra vencer sempre. Por outro lado, o Cruzeiro terá que vencer pelo menos uma das duas partidas pra conquistar o título. Porém, não significa que terá que partir pra cima do Galo afoito tentando decidir logo no primeiro confronto. Ambos sabem perfeitamente as virtudes e deficiências uns dos outros.

Fora de campo, as polêmicas que envolvem o clássico estão “roubando” as manchetes dos atletas. É inadmissível que se trate o torcedor com tanta falta de respeito como estão fazendo. Sem falar na incompetência em afirmar que não se consegue garantir a segurança de menos de duas mil pessoas num campo de futebol.

Rogério Silva

Leia mais comentários acessando o site: www.diariodecaratinga.com.br